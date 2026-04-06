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Caldense vence nas categorias cadete e juvenil pela Copa Jandaia

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe masculina de handebol da Caldense teve um sábado de bons resultados pela Copa Jandaia, com duas vitórias importantes nas categorias de formação.
No primeiro confronto do dia, pela categoria cadete, a Caldense venceu Guaranésia por 27 a 19, com uma atuação segura e consistente do início ao fim. O destaque da partida foi Raphael Soares, eleito o melhor jogador em quadra, sendo decisivo tanto nas ações ofensivas quanto na organização da equipe.
Na sequência, pela categoria juvenil, a Caldense entrou em quadra para um duelo mais equilibrado contra Guaxupé e saiu com a vitória por 23 a 21. Em um jogo disputado ponto a ponto, a equipe soube manter a concentração nos momentos finais para garantir o resultado positivo. O melhor jogador da partida foi Victor Gabriel Petrella Alves, que teve atuação determinante nos momentos decisivos.

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