Campanha promove oficina de edição na Wikipédia em Poços de Caldas para concurso sobre literatura

Poços de Caldas, MG – Na segunda, 13 de abril, a Wikimedia Brasil oferece um encontro gratuito com oficina de edição na Wikipédia e coffee break na Biblioteca Municipal Centenário, em Poços de Caldas. A ação faz parte da campanha Cada Livro, Seu Público, iniciativa que incentiva profissionais do livro e apaixonados por literatura a editarem a Wikipédia.

A oficina será realizada simultaneamente em diferentes regiões do Brasil, reunindo pessoas em pelo menos sete cidades brasileiras para compartilhar informações sobre livros, autores, autoras e histórias orais na Wikipédia, visando aumentar a quantidade e a qualidade de informações disponíveis de forma ampla e irrestrita sobre literatura na internet.

O projeto é motivado pelo Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, e seu título remete à terceira das cinco leis que o bibliotecário e matemático indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan instituiu para a Biblioteconomia em 1931. A ideia é que a difusão digital seja um caminho para que os livros alcancem seus públicos.

Durante a oficina, a equipe da Wikimedia Brasil promoverá explicações sobre o funcionamento dos projetos Wikimedia e os critérios de edição na Wikipédia. Serão compartilhadas dicas práticas para criação ou aprimoramento de páginas com inserção de referências e conteúdos confiáveis. A lista de temas sobre os quais é possível editar pode ser acessada com antecedência na página do projeto, permitindo planejar as contribuições. No total, mais de mil obras e pessoas já estão selecionadas, e a lista pode receber novas indicações, desde que atendam aos critérios da plataforma, como notoriedade.

“Iniciativas como o Cada Livro, Seu Público visam promover a ampliação do acesso ao conhecimento que a literatura fornece, estimulando a produção de material em licença livre e de forma coletiva”, afirma Marília Rocha, gestora da Wikimedia Brasil.

Através de encontros presenciais, a edição da campanha em 2026 espera superar os resultados expressivos dos anos anteriores. Em 2024 e 2025, a iniciativa mobilizou centenas de voluntários, responsáveis pela melhoria de cerca de 22 mil artigos, que somam mais de dois milhões de visualizações. Para participar da campanha, as edições nos artigos podem ser realizadas até 30 de abril de 2026.

Programação

O encontro em Poços de Caldas é uma oportunidade para aprender a editar a Wikipédia e contribuir para a construção do conhecimento livre sobre literatura. A atividade, organizada em parceria com a Biblioteca Municipal Centenário, possibilitará aos inscritos:

Participar de uma oficina para aprender a editar a Wikipédia ou aprimorar o que já aprendeu em outras ocasiões.

Desfrutar de um coffee break para interagir com outros participantes.

Colaborar na edição e criação de verbetes selecionados para a campanha. O evento é gratuito e conta com emissão de certificado. É recomendado que os participantes levem notebook e carregador. Para garantir a vaga, é necessário inscrever-se no evento: Campanha Cada Livro, Seu Público

Quando: 1º de abril a 30 de abril de 2026; Página da campanha na Wikipédia: https://w.wiki/J6VN ; Página de inscrição dos Wiki Encontros: ; https://lime.wikimedia.pt/wmbr/index.php/736186?lang=pt-BR; Site da Wikimedia Brasil: https://wmnobrasil.org/; Instagram: @wikimediabrasil; BlueSky: https://wikimediabrasil.bsky.social/

Serviço:

Data: 13 de abril

Horário: 13:30 às 16:30

Local: Biblioteca Municipal Centenário –

Praça Getúlio Vargas – Centro, Poços de Caldas

Página de inscrição nos Wiki Encontros:

https://lime.wikimedia.pt/wmbr/index.php/736186?lang=pt-BR

E-mail da organizadora do evento:

fabiana.dias@wmnobrasil.org