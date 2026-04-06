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Colisão entre carro e motocicleta deixa um morto na MGC-267, em Campestre

Data da Publicação:

06/04/2026

Campestre (MG) – Um acidente entre um automóvel e uma motocicleta resultou na morte de um homem na manhã deste domingo (5), na rodovia MGC-267, altura do km 472, em Campestre.
De acordo com informações do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, por meio do 1º Grupo Rodoviário do 1º Pelotão da 5ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, a equipe foi acionada pelo COPOM por volta das 11h05 para atender a ocorrência de sinistro de trânsito com vítimas.
No local, os militares encontraram um VW/Fox parado à margem direita da via, no sentido decrescente, e a motocicleta Honda/CG Titan caída no lado oposto da pista. As vítimas já haviam sido socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento de Campestre.
Segundo relato do condutor do automóvel, de 31 anos, ele seguia no sentido Campestre/Machado quando a motocicleta cruzou a pista repentinamente, não sendo possível evitar a colisão. A condutora da motocicleta, de 27 anos, relatou que tentou realizar uma manobra de retorno para atravessar a rodovia, momento em que não visualizou o automóvel, sendo atingida no centro da pista.
No hospital, o médico de plantão confirmou o óbito do passageiro da motocicleta. Já a condutora da moto sofreu escoriações e permaneceu em observação médica.
A perícia técnica compareceu ao local e, após os trabalhos de praxe, liberou a via e os veículos. O teste do etilômetro realizado nos dois condutores apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
O automóvel VW/Fox foi removido para pátio credenciado devido a irregularidades na documentação, enquanto a motocicleta foi liberada no local para o custodiante.
A ocorrência foi atendida pela equipe da viatura VP 35458, composta pelo 3º sargento Roosevelt e pelos alunos soldados Alcântara e Cardoso.

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