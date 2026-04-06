Incêndio atinge residência e destrói veículos no bairro Quisisana, em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira, 3 de abril, por volta das 13h40, para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Haiti, no bairro Quisisana, em Poços de Caldas.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizando o isolamento da área, enquanto populares tentavam conter as chamas utilizando o sistema de hidrantes de duas edificações vizinhas.

Diante da situação, os militares do Corpo de Bombeiros assumiram a ocorrência e iniciaram o combate direto ao incêndio, conseguindo controlar e extinguir completamente as chamas. Em seguida, foram realizados os trabalhos de rescaldo, com o objetivo de evitar uma possível reignição do fogo.

Durante a avaliação da área atingida, foi constatada a presença de grande quantidade de materiais recicláveis no imóvel, além de sete veículos. Três deles foram completamente destruídos pelas chamas, enquanto outros dois sofreram danos parciais.

Também foi consumida pelo fogo uma estrutura construída em madeira, coberta com telhas de fibrocimento, popularmente conhecidas como “Eternit”.

Segundo relato do morador, o incêndio pode ter começado a partir de um fogão a lenha improvisado, utilizado para preparo de alimentos.