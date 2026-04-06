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Incêndio atinge residência no bairro Leandro Previato, em Andradas

Data da Publicação:

06/04/2026

Andradas (MG) – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio do Posto Avançado de Andradas, atendeu na tarde desta sexta-feira (3) a uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Paranaíba, no bairro Leandro Previato.
O imóvel, de dois pavimentos, teve o incêndio concentrado na sala de estar, situada no pavimento térreo. Apesar de as chamas terem permanecido confinadas ao cômodo, a fumaça se espalhou por toda a residência, causando danos em diferentes ambientes.
As equipes do Corpo de Bombeiros atuaram rapidamente, utilizando técnicas de ventilação e combate direto ao foco, conseguindo debelar o incêndio. Em seguida, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o objetivo de eliminar possíveis reignições.
Durante a vistoria no local, os militares identificaram velas próximas a um sofá, o que pode ter contribuído para o início do incêndio. Parte do revestimento do imóvel também foi danificada pelas chamas e pelo calor.
A Defesa Civil Municipal, representada pelo agente Thiago José dos Santos, esteve presente e realizou avaliação técnica da estrutura, constatando que não houve comprometimento estrutural da edificação.
Apesar dos danos materiais registrados, não houve vítimas.

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