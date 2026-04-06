Motocicleta é removida após tentativa de fuga na zona leste

Poços de Caldas (MG) – Uma motocicleta foi removida ao pátio credenciado após o condutor tentar fugir de uma abordagem realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), durante operação conjunta com o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), na zona leste da cidade.

A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (3), quando equipes de motopatrulhamento realizavam policiamento preventivo na região. Ao perceber a presença das viaturas, o motociclista tentou fugir, sendo acompanhado visualmente pelos agentes.

O condutor foi abordado na Rua Coronel Virgílio Silva. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta apresentava irregularidades, incluindo a ausência de retrovisor.

Diante das infrações, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.