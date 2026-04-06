Poços de Caldas promove encontro para fortalecer ações de prevenção ao bullying e cyberbullying nas escolas

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda-feira, 6, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Comitê de Proteção Escolar, realizou o Encontro Poços-caldense de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying. A iniciativa teve como objetivo promover o diálogo, sensibilizar a comunidade escolar e fortalecer ações integradas entre as redes de ensino e toda a rede de proteção do município.

Participaram da abertura o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos; a secretária adjunta de Educação, Dévorie Guerra; o vereador Álvaro Cagnani; o secretário adjunto de Saúde e interino de Assistência Social, José Gabriel Baeta; a coordenadora do Comitê de Proteção Escolar, Ana Maria Lobo de Carvalho, além de responsáveis pelas unidades escolares do município.

Durante o encontro, a coordenadora do Comitê, Ana Maria Lobo de Carvalho, destacou a importância de ações contínuas e articuladas no enfrentamento ao problema. Segundo ela, o combate ao bullying e ao cyberbullying exige atenção permanente e o envolvimento de toda a sociedade. “Nosso papel é fortalecer a rede de proteção, criando caminhos para que situações de violência sejam identificadas precocemente e tratadas com responsabilidade, acolhimento e eficiência. Trabalhamos para as escolas serem ambientes seguros, onde o respeito e a empatia sejam valores vivenciados no dia a dia”, ressaltou.

A programação contou com a palestra “Bullying Escolar: abordagem humanizada como estratégia de prevenção, identificação e resolução”, ministrada pela advogada Dra. Elaine Cristina da Silva, doutora e mestra em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com ampla experiência na área, ela abordou estratégias de enfrentamento ao bullying a partir de práticas restaurativas, comunicação não violenta e construção de ambientes escolares mais acolhedores.

Durante sua fala, a palestrante enfatizou que discutir bullying e cyberbullying é, antes de tudo, tratar de cuidado, respeito e responsabilidade coletiva. Em um mundo cada vez mais conectado, as relações ultrapassam os muros da escola, ampliando também os desafios enfrentados por crianças e adolescentes.

O bullying, seja no ambiente físico ou virtual, pode deixar marcas profundas, afetando a autoestima, o desenvolvimento emocional e o desempenho escolar. Por isso, o enfrentamento dessa realidade deve ser um compromisso compartilhado entre escolas, famílias, poder público e toda a comunidade.

O encontro reuniu representantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, reforçando a importância da integração entre os diferentes segmentos da educação e ampliando estratégias conjuntas no combate a essas práticas.

Durante o evento, também foi apresentado o fluxo de encaminhamento para casos de bullying e cyberbullying, elaborado pelo Comitê de Proteção Escolar e publicado na cartilha “Combate ao Bullying e Cyberbullying: da prevenção ao encaminhamento”. O material orienta profissionais da educação sobre como agir diante de situações de violência, desde a identificação até as medidas necessárias para o acompanhamento dos casos.

O Comitê de Proteção Escolar foi instituído por meio do Decreto nº 14.389, de 17 de outubro de 2023, com o objetivo de aperfeiçoar ações e medidas de segurança nas unidades educacionais de Poços de Caldas. Integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Educação, o comitê atua na prevenção e resolução de conflitos, sendo uma instância colegiada de caráter consultivo, propositivo, mobilizador e deliberativo.

O grupo é composto por representantes de diversas secretarias municipais, além de instituições como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Educação, Conselhos Tutelares, Superintendência Regional de Ensino, Ministério Público de Minas Gerais e Ministério da Educação.

Para o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, o encontro reforça a necessidade de ampliar o olhar sobre a proteção de crianças e adolescentes diante das transformações sociais e tecnológicas. “Vivemos um momento em que a tecnologia aproxima, mas também expõe nossos alunos a novos riscos. Por isso, é fundamental estarmos atentos, preparados e unidos para agir de forma preventiva. Esse encontro fortalece nossas ações e reafirma o compromisso da educação de Poços de Caldas com o cuidado, a escuta e a proteção dos nossos estudantes”, destacou.

A iniciativa reforça que mais do que discutir um problema, o município está empenhado em construir soluções, incentivar a empatia e promover valores essenciais para a formação de cidadãos mais conscientes, respeitosos e preparados para conviver em sociedade.