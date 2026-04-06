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Poços de Caldas recebe Selo FNAS 2025 por excelência na gestão da Assistência Social

Data da Publicação:

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas acaba de receber o Selo FNAS pela eficiência na gestão de políticas públicas de assistência social. A certificação concedida pelo Fundo Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, atesta o alto desempenho do município no cumprimento rigoroso de critérios orçamentários, financeiros e contábeis.
O Selo FNAS de excelência em execução financeira, orçamentária, contábil e regulatória é uma iniciativa do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS e visa estimular as gestões públicas da Política de Assistência Social a qualificar as suas ações nessas áreas.
“Esse resultado é fruto de muito trabalho, compromisso e responsabilidade de toda a equipe, que diariamente atua para fortalecer a política de assistência social e garantir direitos à nossa população. Seguimos avançando, com seriedade e dedicação, na construção de uma gestão pública cada vez mais eficiente e humana”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho.
A conquista leva em conta critérios como a execução técnica, o uso do sistema AGILIZASUAS e a correta aplicação dos recursos. “É mais uma grande conquista para o nosso município e um importante reconhecimento pela eficiência na gestão dos recursos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS”, celebrou o prefeito Paulo Ney.
O selo reconhece estados e municípios que buscam promover uma melhor efetivação, aplicabilidade e regulamentação dos recursos repassados para os blocos de financiamento das Proteções Sociais Básica e Especial, buscando qualificar as entregas e a boa gestão orçamentária, financeira e contábil do Sistema Único de Assistência Social.

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