Projeto de Educação Patrimonial realiza formação de professores

Poços de Caldas, MG 0 As secretarias municipais de Educação e Planejamento realizaram, na última semana, uma formação do projeto de educação patrimonial “Você é Poços”, voltada estrategicamente aos docentes do 9º ano da Rede Municipal de Ensino. O encontro teve como objetivo preparar os educadores para a mediação dos roteiros educativos que integram o Plano Municipal de Educação Patrimonial.

Desenvolvido em parceria pelo Setor de Projetos, Centro de Referência do Professor (CERPRO) e Divisão de Patrimônio Construído e Tombamento (DPCT), o foco é valorizar a formação da população poços-caldense, conectando o aprendizado teórico à preservação do patrimônio local. A iniciativa de educação patrimonial tem por objetivo aproximar os cidadãos poços-caldenses do patrimônio do município, em seus inúmeros traços como história, cultura, paisagem e urbanismo.

A proposta intersecretarial conta com roteiros mediados de visitação que enfocam, especialmente, a ressignificação histórica e a busca por um sentido de pertencimento. O primeiro roteiro apresentado para 2026 é “A arte e a relevância dos Cristais”.

O “Você é Poços” é um projeto de educação patrimonial que visa à aproximação dos moradores de Poços de Caldas dos seus equipamentos históricos e culturais, com o objetivo de valorizar e preservar a memória da cidade. O público-alvo é formado principalmente por estudantes das escolas municipais, mas também pode abranger outros grupos.