4ª Edição do Música no Quintal do Arte Ziriguidum recebe Mununu no primeiro encontro deste domingo

Poços de Caldas, MG – A proposta “Música no Quintal no Arte Ziriguidum” que mantém o compromisso de valorizar a música autoral de Poços de Caldas, ampliando a visibilidade dos artistas locais e incentivando a formação de público, chega à sua 4ª edição com data marcada. O primeiro encontro contará com a participação do artista poços-caldense Mununu e acontecerá neste domingo, dia 12 de abril, a partir das 15h, no espaço Arte Ziriguidum, com entrada gratuita.

Consolidado como um espaço de destaque para a cena da música independente, o projeto tem sido palco para diversos artistas apresentarem seus trabalhos. Ao longo de suas edições, tornou-se um importante mecanismo de promoção da produção autoral, especialmente de músicos que ainda não são amplamente conhecidos pelo grande público.

O Música no Quintal do Arte Ziriguidum nasce da concretização de um desejo antigo de Dalmoni Lydijusse, idealizadora e responsável pelo espaço, que desde sua fundação acolhe diversos projetos culturais com a missão de promover as possibilidades de encontros com a arte. “Sempre sonhei em criar um espaço onde os artistas autorais de Poços de Caldas pudessem ser ouvidos com atenção e respeito pelo seu ineditismo e capacidade de criação. É muito bonito perceber a riqueza artística que a cidade tem, com tantos trabalhos autorais impecáveis, que merecem visibilidade e reconhecimento”, destaca Dalmoni. Para a construção da programação, ela conta com a parceria do artista e agente cultural Pedro Cezar, responsável pela curadoria e por conduzir um bate-papo com os convidados para que o público se aproxime desses artistas e para que haja identificação.

O evento será transmitido ao vivo e na íntegra pelo Facebook e YouTube do Arte Ziriguidum (https://linktr.ee/arteziriguidum), permitindo que o público de qualquer lugar do mundo acompanhe a apresentação. As transmissões ficarão disponíveis nessas plataformas para serem acessadas a qualquer momento.

Música no Quintal do Ziriguidum apresenta Mununu

Antônio Rafael Andrade, conhecido artisticamente como Mununu (pronuncia-se Munúnu), carrega no nome um carinhoso apelido criado por seu pai na infância. Cantor, compositor e intérprete natural de Poços de Caldas, Mununu tem um timbre de voz marcante que vem conquistando público, produtores e artistas. Com mais de 20 anos de carreira, ele se destaca por sua trajetória de valorização da cultura afro-brasileira.

Vivendo uma fase de amadurecimento artístico, Mununu tem explorado suas referências afro-brasileiras em composições, arranjos e melodias. Em 2021, foi finalista do Prêmio de Música de Minas Gerais com a canção ‘Galanga’, selecionada entre as 12 melhores do festival. Em 2023, lançou o single Preta de Humaitá, seguido de uma nova versão intitulada ‘Princesa Nagô’, em novembro de 2024. Atualmente, Mununu trabalha na promoção de seu primeiro disco ‘Baianeira’, lançado em 2025. No show intimista, Mununu é acompanhado pelo violonista Jorge Viviani, que também assina a direção musical do disco Baianeira.

Esta ação é uma realização do Arte Ziriguidum, viabilizada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, tendo como empresa incentivadora cultural o Palace Hotel, além do apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas / Secretaria Municipal de Cultura. Nesta edição, conta com a equipe formada por Dalmoni Lydijusse (direção geral), Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural (produção), Pedro Cezar (curador musical e mediador), Thiago Silva (criação) e Alyson Dias (assistente de produção).

Vale dizer que a casa estará aberta a partir das 15h com a venda de comidinhas e bebidas no local. O show com transmissão ao vivo acontece às 16h.

Para mais informações acesse as redes sociais @arteziriguidum.

SERVIÇO

Música no Quintal do Arte Ziriguidum apresenta Mununu

Data: domingo, 12 de abril de 2026

Horário: 15h – abertura da casa | 16h – início da apresentação

Local: Arte Ziriguidum (Rua Ouro Preto,

nº 102, Centro, Poços de Caldas)

*entrada gratuita (sujeita a lotação do espaço)

Transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube: https://linktr.ee/arteziriguidum