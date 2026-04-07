21:04 - Terça-Feira, 07 de Abril de 2026

-

21:04 - Terça-Feira, 07 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-acessibilidade-colunao-07-04-26

Acessibilidade

Data da Publicação:

07/04/2026

A Prefeitura de Poços de Caldas sancionou a Lei que altera o Código de Posturas Municipais para garantir mais acessibilidade nos pontos de ônibus. A nova legislação determina a execução de rampas com rebaixamento de meio-fio, especialmente para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, as rampas deverão ser sinalizadas e planejadas para melhorar o embarque e desembarque.

**

Segurança cibernética
Também foi sancionada a Lei que institui diretrizes para a Política Municipal de Segurança Cibernética e Governança de Tecnologia da Informação. Entre os principais objetivos estão a proteção dos sistemas públicos, segurança dos dados, continuidade dos serviços essenciais e capacitação de servidores. A medida prevê ainda auditorias de segurança e criação de planos de contingência.

**

Alimentação escolar
A Prefeitura prorrogou contratos para fornecimento de alimentos da merenda escolar. Entre as medidas estão: Prorrogação do fornecimento de ovos até maio de 2027; Renovação do contrato de hortifrutis até junho de 2027. As decisões foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação.

**

Conselho do Idoso
O Conselho Municipal do Idoso deliberou que 1% dos recursos captados por entidades será destinado ao Fundo Municipal do Idoso. Também foi renovada a inscrição do Asilo Vinha do Senhor por 180 dias.

**

Reconhecimento
O prefeito Paulo Ney destaca que Poços de Caldas recebeu um importante reconhecimento do Governo Federal pelo bom uso dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O município foi contemplado com um selo que comprova a aplicação dos recursos com transparência, responsabilidade e eficiência.

**

Compromisso
De acordo com a administração municipal, o resultado é fruto do compromisso da equipe e do investimento em ações que priorizam o atendimento humanizado e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

**

Bullying
O vereador Álvaro Cagnani participou do Encontro Poços-caldense de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying, realizado com o objetivo de promover diálogo, conscientização e ações integradas voltadas à segurança no ambiente escolar. O evento reuniu educadores, estudantes e profissionais da rede de proteção, reforçando a importância do enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying.

**
União
Durante o encontro, o vereador destacou a importância da união entre escolas, famílias e poder público para combater a violência e promover valores como respeito, empatia e convivência saudável.

Leia Também

foto-juca-cobra-colunao-06-04-2026

Inauguração/ Juca Cobra

06/04/2026

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, deverá inaugurar na próxima quinta-feira, 9, o Ginásio Poliesportivo Juca Cobra, na zona sul de Poços de Caldas. O espaço passou por ampla

foto-autuacao-02-04-2026

Nova autuação

02/04/2026

O Procon de Poços de Caldas autuou novamente, nesta quinta-feira, um posto após identificar irregularidade em bomba que fornecia volume inferior ao registrado. O bico foi interditado e a multa

foto-colunao-candidato-02-04-2026

Sai Damião

01/04/2026

Por meio do Ato Administrativo o prefeito exonerou, a pedido, José Benedito Damião do cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas. A medida passou a valer a partir

foto-denuncia-colunao-31-03-2026

Denúncia arquivada

31/03/2026

A Câmara Municipal de Poços de Caldas decidiu, nesta terça-feira (31), arquivar a denúncia contra o prefeito Paulo Ney de Castro Júnior (PSD). O placar foi de 8 votos favoráveis

foto-colunao-prefeito-curitiba-31-03-2026

Prefeito em Curitiba 

31/03/2026

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior, visitou o Jardim Botânico de Curitiba durante estada na capital paranaense. O espaço é considerado referência nacional em integração

Foto: Divulgação

Lamentável

28/03/2026

Triste que mais uma etapa dos Jogos Escolares, etapa municipal, tenha terminado de uma forma lamentável em Poços de Caldas. O jogo entre Colégio Municipal e Colégio Pelicano terminou em

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco