A Prefeitura de Poços de Caldas sancionou a Lei que altera o Código de Posturas Municipais para garantir mais acessibilidade nos pontos de ônibus. A nova legislação determina a execução de rampas com rebaixamento de meio-fio, especialmente para facilitar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, as rampas deverão ser sinalizadas e planejadas para melhorar o embarque e desembarque.

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Segurança cibernética

Também foi sancionada a Lei que institui diretrizes para a Política Municipal de Segurança Cibernética e Governança de Tecnologia da Informação. Entre os principais objetivos estão a proteção dos sistemas públicos, segurança dos dados, continuidade dos serviços essenciais e capacitação de servidores. A medida prevê ainda auditorias de segurança e criação de planos de contingência.

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Alimentação escolar

A Prefeitura prorrogou contratos para fornecimento de alimentos da merenda escolar. Entre as medidas estão: Prorrogação do fornecimento de ovos até maio de 2027; Renovação do contrato de hortifrutis até junho de 2027. As decisões foram autorizadas pela Secretaria Municipal de Educação.

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Conselho do Idoso

O Conselho Municipal do Idoso deliberou que 1% dos recursos captados por entidades será destinado ao Fundo Municipal do Idoso. Também foi renovada a inscrição do Asilo Vinha do Senhor por 180 dias.

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Reconhecimento

O prefeito Paulo Ney destaca que Poços de Caldas recebeu um importante reconhecimento do Governo Federal pelo bom uso dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O município foi contemplado com um selo que comprova a aplicação dos recursos com transparência, responsabilidade e eficiência.

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Compromisso

De acordo com a administração municipal, o resultado é fruto do compromisso da equipe e do investimento em ações que priorizam o atendimento humanizado e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

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Bullying

O vereador Álvaro Cagnani participou do Encontro Poços-caldense de Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying, realizado com o objetivo de promover diálogo, conscientização e ações integradas voltadas à segurança no ambiente escolar. O evento reuniu educadores, estudantes e profissionais da rede de proteção, reforçando a importância do enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying.

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União

Durante o encontro, o vereador destacou a importância da união entre escolas, famílias e poder público para combater a violência e promover valores como respeito, empatia e convivência saudável.