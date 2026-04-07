Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica abre calendário oficial de competições do CIDEP

Poços de Caldas, MG – Foi realizado, entre os dias 26 de março e 1º de abril de 2026, o Campeonato Brasileiro de Jovens de Bocha Paralímpica, dentro do projeto Paracopa SESC, em Curitiba (PR). A competição contou com a participação de 66 atletas de vários clubes, representando 20 estados, reunindo jovens de até 20 anos.

O torneio abriu o calendário de competições do CIDEP, que participou pela terceira vez consecutiva do evento, que também marcou a estreia do novo piso emborrachado da ANDE, além dos placares eletrônicos de nível internacional. A competição também contou com a presença de atletas de destaque, alguns com experiência em competições internacionais, nacionais e regionais, além da participação de atletas medalhistas no Parapan de Jovens, realizado no Chile em 2025.

Para Arthur Cruz, membro do Conselho de Administração do Comitê Paralímpico Brasileiro e diretor da ANDE, o campeonato tem impacto positivo na profissionalização. “Essa competição se tornou extremamente importante para a bocha brasileira. Teve atleta que veio do Norte do país de ônibus, isso reflete a importância do campeonato e deles entenderem como funciona uma competição desse nível, na qual estamos estreando nosso piso novo, que é um piso de competição internacional, com placar de competição internacional. Então, eles já começam, desde a base, com uma estrutura de competição internacional e podem chegar à Seleção Brasileira já acostumados”, disse Arthur.

A participação ocorreu por meio do Convênio Poços Paralímpica, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Poços de Caldas – Termo de Colaboração nº 002/2023; Núcleo de Fomento ao Paradesporto, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE (Convênio nº 1481001145/2025); e apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) – Termo de Compromisso nº 014/2026.

Para Allan, foram dias incríveis, com a oportunidade de jogar e conviver com atletas que já estão na base da seleção e disputar com eles uma vaga direta para o Regional de Bocha. “Me preparei muito para estar aqui e procurei ser o mais competitivo possível. Infelizmente não foi como pensamos, mas agora temos que continuar trabalhando em busca de mais evolução”, disse Allan.

Já Claudia, mãe e staff de Allan, destacou a importância da experiência. “É muito gratificante ter a oportunidade de estar junto do meu filho e participar da competição. Foi um momento surreal, onde temos a inclusão completa e o reencontro de amigos que a bocha nos proporcionou. Os jogos são muito competitivos, a organização é incrível e o respeito entre os atletas é o mais importante”, disse Claudia. Com um olhar mais técnico, o treinador Bruno Santos ressaltou o nível de competitividade alcançado pela competição. “Por ser uma competição de nível nacional, o comprometimento e a competitividade dos atletas vêm crescendo exponencialmente, acompanhando o crescimento do evento, e isso interfere diretamente nas disputas dentro de quadra. Vários atletas que já estão sendo convocados para a seleção de base da bocha paralímpica estiveram aqui, o que tornou a competição ainda mais disputada. Infelizmente, o Allan caiu no considerado ‘grupo da morte’ e não conseguiu avançar para a segunda etapa, porém sabemos o que trabalhar e corrigir para atingir sua melhor performance”, disse Bruno, técnico do CIDEP.