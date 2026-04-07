​Novo protocolo transforma avaliação dos cafés especiais no Brasil 

Varginha, MG – A forma de avaliar cafés especiais está passando por uma mudança relevante com a adoção do protocolo CVA (Coffee Value Assessment), que propõe uma abordagem mais objetiva, compreensível e alinhada ao consumidor final, sem abrir mão do rigor técnico.

A nova metodologia já começou a ser implementada e, a partir deste ano, todos os Q-Graders passam a utilizar o novo formulário em exames e avaliações oficiais. Instrutores do Sistema Faemg Senar já foram capacitados em 2025, na sede da Brazil Specialty Coffee Association (BSCA), em Varginha.

Avaliação mais clara e acessível

A principal mudança está na forma de descrever aromas e sabores. Antes, os campos eram abertos e dependiam da interpretação livre do provador. Agora, o formulário apresenta direcionamentos com notas predefinidas, tornando a avaliação mais padronizada.

┃ Antes, os campos eram totalmente abertos. Agora, o formulário traz direcionamentos com as principais notas, o que torna tudo mais objetivo, explica o especialista em café do Sistema Faemg Senar, Marcos Reis.

Na prática, isso significa descrições mais diretas e compreensíveis, como:

Amanteigado

Nozes

Chocolate

Frutado

Cítrico

Frutas amarelas

┃ A ideia é simplificar e destacar os principais atributos, facilitando o entendimento do consumidor, completa.

De um formulário para quatro

O novo protocolo amplia a estrutura da avaliação, que passa a ser dividida em quatro formulários:

Análise física: avaliação de defeitos no grão verde

avaliação de defeitos no grão verde Descritivo: caracterização de sabor, acidez, corpo e doçura

caracterização de sabor, acidez, corpo e doçura Afetivo: pontuação dos atributos em escala de 1 a 9

pontuação dos atributos em escala de 1 a 9 Extrínseco: avaliação de fatores além da bebida

Para concursos e situações práticas, também existe uma versão combinada dos formulários descritivo e afetivo.

Valor além da bebida

O grande diferencial do CVA está na inclusão dos chamados atributos extrínsecos, que consideram fatores como:

História do produtor

Práticas sustentáveis

Processo produtivo

┃ É o produtor podendo contar melhor a história do café. Isso agrega valor de forma muito significativa, destaca Marcos Reis.

Para o cafeicultor e supervisor do ATeG Café+Forte, Daniel Prado, a mudança fortalece principalmente os pequenos produtores.

┃ Favorece quem tem um cuidado artesanal e os torna mais competitivos no mercado, valorizando a qualidade do produto.

Padronização e adaptação do mercado

A metodologia será adotada oficialmente por instituições como a BSCA, que já iniciou a implementação no Brasil. Apesar de questionamentos sobre possível aumento da subjetividade, especialistas defendem a confiabilidade do modelo.

┃ Os Q-Graders passam por calibração constante. A variação entre avaliadores é mínima, reforça Marcos.

A expectativa é que o setor se adapte rapidamente ao novo formato, mantendo a consistência das avaliações, mas com ganhos importantes em clareza, comunicação e valorização do café especial.

Novo protocolo para avaliação de cafés

Modelo CVA torna análise mais objetiva, aproxima consumidor e amplia critérios de valor do produto