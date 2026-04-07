O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 07 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 88%.

Minas Gerais:

A previsão do tempo para esta terça-feira (7/4) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Há também a possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13° e a máxima de 34° C.