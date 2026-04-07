Poços de Caldas abre chamamento público para cervejarias artesanais na Festa do Trabalhador 2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMT), publicou o Edital de Chamamento Público nº 002/2026, para empresas de cervejas artesanais da região participarem da programação do Dia do Trabalhador 2026.

O edital prevê a concessão de autorização de uso, a título precário, de espaço público no Parque Municipal Antônio Molinari, onde será realizada a festividade no dia 1º de maio. Ao todo, serão disponibilizadas 11 tendas para exploração comercial de cervejas e chopps artesanais produzidos por empresas sul-mineiras.

A iniciativa busca valorizar os produtores locais e fortalecer a economia criativa durante o evento, que tradicionalmente reúne grande público na cidade.

Participação e inscrições

Podem participar empresas com produção própria de cerveja artesanal, devidamente regularizadas e com CNPJ em Poços de Caldas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, por meio de formulário disponibilizado no site oficial da Prefeitura (AQUI), até às 17h do dia 9 de abril de 2026.

Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, será realizado sorteio para definição dos participantes habilitados.

Contrapartida social

Como contrapartida, as empresas selecionadas deverão destinar 10% do total arrecadado durante o evento a organizações da sociedade civil e associações participantes da festividade.

Além disso, será obrigatória a prestação de contas, com apresentação de relatórios de vendas e comprovação do repasse dos valores em até dois dias úteis após o evento.

Regras e funcionamento

Entre as principais regras estabelecidas no edital estão: Comercialização exclusiva de produtos de fabricação própria; Proibição da venda de bebidas em recipientes de vidro; Limite de até R$ 50,00 por copo de chopp ou cerveja artesanal; Obrigatoriedade de cumprimento das normas sanitárias e de segurança; Proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

A estrutura das tendas (4×4) será disponibilizada pela Prefeitura, enquanto todos os demais custos operacionais ficam sob responsabilidade das empresas participantes.

Para o seretário de Turismo, Franco Martins, a Festa do Trabalhador esse ano promete surpreender e é uma das celebrações mais importantes do nosso calendário, porque representa não só o reconhecimento de quem constrói a nossa cidade todos os dias, mas também um momento de encontro, cultura e lazer para toda a população.

A participação das cervejarias artesanais da nossa região é fundamental nesse processo. Estamos falando de empreendedores que geram emprego, movimentam a economia e levam o nome da nossa cidade e do Sul de Minas para todo o país. Ao abrir espaço para essas empresas no evento, incentivamos a produção local, promovemos a economia criativa e oferecemos ao público uma experiência autêntica, com produtos de qualidade.

Essa parceria entre o poder público e os produtores locais mostra que, juntos, conseguimos realizar uma festa cada vez mais estruturada, democrática e com impacto positivo para toda a cidade.”