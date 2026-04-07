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Poços de Caldas celebra o Dia do Trabalhador com show de Fernando e Sorocaba

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – No dia 1º de maio, Poços de Caldas celebra mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador, com uma programação especial para toda a família no Parque Municipal Antônio Molinari.
O evento terá atrações durante todo o dia, com atividades esportivas, espaço kids, DJ, praça de alimentação e ações interativas. A programação também marca a abertura oficial da Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra), com desfile das delegações no próprio parque, fortalecendo a integração entre empresas e trabalhadores da cidade.
A população poderá ainda participar das atividades da Carreta de Panificação do Sesc, com oficinas e experiências na área de panificação em diferentes horários.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Franco Martins, destaca a importância da festa e a integração com a Olimpíada dos Trabalhadores. “É um momento de valorização dos trabalhadores, de confraternização e também de movimentação da economia local. Neste ano, a abertura da Olimpíada acontece no próprio parque, junto à festa, o que facilita o acesso e amplia a participação. Preparamos uma programação especial para toda a família”, afirmou.
O grande destaque da programação será o show gratuito da dupla Fernando e Sorocaba, a partir das 18h, aberto a toda a população. A apresentação é viabilizada por parceiros do evento, garantindo um espetáculo desse porte acessível ao público.
O prefeito Paulo Ney enfatizou a importância dessas parcerias para a realização da festa. “É sempre importante contar com parceiros para viabilizar eventos como este. Conseguimos trazer um grande show sem custos com cachê para o município, garantindo uma festa bonita e acessível para a população de Poços de Caldas”, disse.

Programação:

08h00 – Abertura da Olimpíada dos Trabalhadores
08h30 – Desfile das delegações das empresas
09h00 – Abertura da praça de alimentação e bebidas
Abertura da área kids
Carreta de panificação (1ª sessão)
10h00 – Encerramento das atividades esportivas
11h00 – Carreta de panificação (2ª sessão)
12h00 – Início do DJ ao vivo
14h00 – Carreta de panificação (3ª sessão)
16h00 – Carreta de panificação (4ª sessão)
17h00 – Encerramento da área kids
Encerramento do DJ ao vivo
18h00 – Show Fernando e Sorocaba
20h00 – Encerramento da praça de alimentação e bebidas
A Festa do Trabalhador é uma oportunidade de lazer e valorização dos trabalhadores, com atividades para todas as idades.

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