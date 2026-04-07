Poços de Caldas celebra o Dia do Trabalhador com show de Fernando e Sorocaba

Poços de Caldas, MG – No dia 1º de maio, Poços de Caldas celebra mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador, com uma programação especial para toda a família no Parque Municipal Antônio Molinari.

O evento terá atrações durante todo o dia, com atividades esportivas, espaço kids, DJ, praça de alimentação e ações interativas. A programação também marca a abertura oficial da Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra), com desfile das delegações no próprio parque, fortalecendo a integração entre empresas e trabalhadores da cidade.

A população poderá ainda participar das atividades da Carreta de Panificação do Sesc, com oficinas e experiências na área de panificação em diferentes horários.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Franco Martins, destaca a importância da festa e a integração com a Olimpíada dos Trabalhadores. “É um momento de valorização dos trabalhadores, de confraternização e também de movimentação da economia local. Neste ano, a abertura da Olimpíada acontece no próprio parque, junto à festa, o que facilita o acesso e amplia a participação. Preparamos uma programação especial para toda a família”, afirmou.

O grande destaque da programação será o show gratuito da dupla Fernando e Sorocaba, a partir das 18h, aberto a toda a população. A apresentação é viabilizada por parceiros do evento, garantindo um espetáculo desse porte acessível ao público.

O prefeito Paulo Ney enfatizou a importância dessas parcerias para a realização da festa. “É sempre importante contar com parceiros para viabilizar eventos como este. Conseguimos trazer um grande show sem custos com cachê para o município, garantindo uma festa bonita e acessível para a população de Poços de Caldas”, disse.

Programação:

08h00 – Abertura da Olimpíada dos Trabalhadores

08h30 – Desfile das delegações das empresas

09h00 – Abertura da praça de alimentação e bebidas

Abertura da área kids

Carreta de panificação (1ª sessão)

10h00 – Encerramento das atividades esportivas

11h00 – Carreta de panificação (2ª sessão)

12h00 – Início do DJ ao vivo

14h00 – Carreta de panificação (3ª sessão)

16h00 – Carreta de panificação (4ª sessão)

17h00 – Encerramento da área kids

Encerramento do DJ ao vivo

18h00 – Show Fernando e Sorocaba

20h00 – Encerramento da praça de alimentação e bebidas

A Festa do Trabalhador é uma oportunidade de lazer e valorização dos trabalhadores, com atividades para todas as idades.