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Reformas na Pista Municipal de Atletismo avançam por meio da Lei “Empresa Amiga do Esporte”

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Pista Municipal de Atletismo de Poços de Caldas vem passando por importantes melhorias estruturais por meio da Lei Municipal nº 9.869/2024, que instituiu o projeto “Empresa Amiga do Esporte”, com o objetivo de aproximar empresas do município do poder público para a realização de projetos esportivos e revitalização de espaços destinados ao esporte e lazer.
A legislação cria uma ponte estratégica entre o setor privado e a administração pública, permitindo que empresas contribuam diretamente com ações voltadas ao fortalecimento do esporte local, sem gerar ônus direto aos cofres públicos. A proposta também incentiva a responsabilidade social empresarial, reconhecendo as empresas participantes com o selo “Empresa Amiga do Esporte”, que pode ser utilizado em materiais institucionais e publicitários.
A lei contempla duas modalidades de certificação: Selo Esporte e Lazer na Empresa, destinado a ações internas voltadas aos colaboradores, e Selo Esporte na Comunidade, para projetos que beneficiam diretamente a população de Poços de Caldas.
Por meio dessa iniciativa, a empresa Solidariedade Azzi – Filantropia Familiar, de Poços de Caldas, tem contribuído significativamente com a modernização da Pista Municipal de Atletismo, promovendo uma série de melhorias estruturais e operacionais no espaço.
Entre as intervenções já realizadas estão reformas na parte externa da pista, incluindo arquibancadas, melhorias no piso da pista de corrida, reforma da gaiola de lançamentos, aquisição de duas tendas de 10m x 10m para abrigar os alunos durante as aulas diárias, além da compra de tratores e roçadeiras para reforçar a manutenção do local. Também estão sendo fornecidos materiais esportivos utilizados em treinamentos e competições.
A parceria tem sido considerada fundamental para fortalecer a modalidade no município e garantir melhores condições de uso do espaço por atletas e pela comunidade.
Crianças, adolescentes, idosos e praticantes do atletismo passam a contar com um ambiente mais adequado para aulas de iniciação esportiva, desenvolvimento técnico e treinamentos específicos da modalidade, ampliando o acesso ao esporte com mais qualidade e segurança.
A iniciativa reforça o compromisso do município com o incentivo ao esporte e demonstra como a parceria entre poder público e iniciativa privada pode gerar benefícios concretos para a população.

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