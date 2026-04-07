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Representantes da Saúde de Poços de Caldas participam do Conexão Minas Saúde 2026

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Está sendo realizado, entre os dias 7, 8 e 9 de abril, o Conexão Minas Saúde 2026. O evento acontece no Centerminas Expo, em Belo Horizonte (MG), e é voltado para gestores, profissionais e especialistas, com o objetivo de discutir os principais desafios e avanços da saúde pública em Minas Gerais.
A comitiva de Poços de Caldas está composta por Rosilene Faria, diretora do Departamento de Atenção à Saúde; João Carlos Naldoni Júnior, diretor do Departamento de Qualidade e Monitoramento; Mariany Gabriela Martins Esperança, diretora do Departamento de Controle e Avaliação; e Rosimere Pereira Garcia, gerente de monitoramento de dados.
O evento contará com palestras e painéis temáticos com especialistas da área da saúde, além de debates sobre políticas públicas e estratégias de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Também serão apresentadas experiências exitosas desenvolvidas em municípios mineiros, permitindo a troca de conhecimentos e de boas práticas entre gestores estaduais, municipais e profissionais da área. O encontro busca promover um ambiente de diálogo, integração e cooperação institucional, fortalecendo a articulação entre Estado, municípios e instituições parceiras.
De Poços de Caldas, as equipes de saúde bucal da Atenção Primária à Saúde, em conjunto com estagiários do curso de Odontologia da PUC Minas, conquistaram um importante reconhecimento. O relato de experiência intitulado “Para além do consultório odontológico: quando o território se torna espaço vivo de cuidado e educação popular em saúde” foi aprovado e passa a integrar o painel oficial de boas práticas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
A experiência foi desenvolvida no território da UBS Vilas Unidas, no ano de 2025, fortalecendo a integração entre ensino, serviço e comunidade, além de ampliar as possibilidades de atuação no território.
Na prática, foram realizadas ações como: atividades educativas em saúde bucal com a comunidade; orientações coletivas e individuais voltadas à prevenção de doenças; visitas ao território, ampliando o acesso ao cuidado; e incentivo à participação da população na construção do cuidado.
“Participar deste grande evento ao lado da comitiva de Poços de Caldas e, ainda, poder celebrar o trabalho das equipes de saúde bucal da Atenção Primária à Saúde é muito gratificante. Parabenizo todos os envolvidos e tenho certeza de que voltaremos para Poços com novas ideias e estratégias eficientes para fortalecer ainda mais o SUS”, destacou a diretora Rosilene Faria
Ao longo da programação, os participantes terão a oportunidade de acompanhar discussões relevantes para o aprimoramento das políticas públicas e da gestão da saúde, contribuindo para o fortalecimento do SUS e para o avanço da assistência à população mineira.
“Esse intercâmbio com outros profissionais da saúde é extremamente enriquecedor, pois amplia nosso olhar sobre diferentes realidades e desafios enfrentados no dia a dia. As trocas de experiências em gestão fortalecem o trabalho desenvolvido nos municípios, inspiram novas práticas e contribuem para a construção de soluções mais eficientes e humanizadas, comentou João Naldoni

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