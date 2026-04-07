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Requalificação da Avenida Santo Antônio avança com nova etapa de obras

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas deu início a uma nova etapa das obras de requalificação da Avenida Santo Antônio. Os trabalhos foram retomados pelo trecho próximo ao Cepoc, nas imediações do Hotel Floresta e do Ginásio Moleque César.
Nesta fase, está sendo realizada a fresagem do asfalto existente, processo que consiste na retirada da camada asfáltica antiga. O material removido não é descartado: ele passa por um processo de reciclagem e é reaproveitado na recomposição da base da via, contribuindo para maior eficiência e sustentabilidade da obra.
Após a execução da nova base, será realizado o recapeamento completo do trecho, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança para motoristas e pedestres, além de maior durabilidade do pavimento.
De acordo com o secretário de Obras, Paulo Henrique Ribeiro, a intervenção segue um planejamento técnico que busca qualidade e otimização de recursos. “Estamos utilizando técnicas modernas, como a reciclagem do material fresado, que além de reduzir custos, também contribui para a sustentabilidade. Nosso objetivo é entregar uma via mais segura e durável para a população”, destacou.
A Prefeitura reforça que, durante o andamento dos trabalhos, podem ocorrer intervenções no trânsito da região e pede a compreensão dos moradores e motoristas.

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