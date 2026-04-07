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Treino de Páscoa no Clube de Judô Poços de Caldas reúne mais de 110 atletas em manhã de festa e integração

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 4 de abril, o Clube de Judô Poços de Caldas transformou o rigor dos treinamentos em uma grande celebração de amizade e solidariedade.
O tradicional Treino Especial de Páscoa superou as expectativas, reunindo mais de 110 atletas de diversas idades dentro do tatame, reafirmando a força da modalidade na cidade.
Após os treinos e o tradicional campeonato interno, o clima foi de pura descontração. Graças a uma ação conjunta entre a diretoria do clube, pais e apoiadores, todos os atletas presentes foram presenteados com ovos de Páscoa. A festa foi completa com a distribuição de pipoca, refrigerante e algodão doce, fazendo a alegria da criançada e dos familiares que lotaram o local.
O Clube de Judô expressa seu profundo agradecimento à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, que por meio da sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sob gestão de Zélia Maria Testi Moreira, garantiu o transporte aos atletas, permitindo que todos pudessem participar deste momento especial.
O Clube do Judô também agradece ao apoio fundamental dos voluntários que sempre estão presentes nos ajudando, e neste momento em especial a Daniela Silva,Rogério e Valdirene Pantaroto, todos pais de atletas, cujo suporte constante e dedicação é pilar nas atividades do clube. Agradecimento aos Projetos Judô Caminho Suave e Judô Seiun, ambos amparados pela Lei Municipal de Incentivo ao Esportes (nº 8.624/09) e parceiros inseparáveis na formação dos nossos judocas. Aos pais, responsáveis, familiares e amigos, que são o verdadeiro alicerce por trás de cada jovem judoca.

Tradição e Legado
O evento contou com a presença dos Senseis Esteferson Rodrigo, Fábio Vieira, Leonardo Mesquita e Renato Antonacci. e antigos amigos e alunos, como Jociel Ramos e o Sensei Samuel “Marmita” , que em coro ressaltaram que essa festa só é possível graças à união de toda “família judoísta”. Um dos momentos de grande alegria nesta manhã, foi a visita do Sensei Alexandre Matsuo, filho do saudoso e Sensei Matsuo que deu início a esta tradição do Clube do Judô. Sua presença para prestigiar o evento trouxe um peso histórico e emocional, conectando o futuro do judô de Poços com as raízes que consolidaram o esporte na região. Por fim, o Clube de Judô agradece ao Jornal Mantiqueira pela cobertura e pelo apoio constante na divulgação do esporte local, ajudando a levar os valores do judô para toda a comunidade.

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