Vencimento da terceira parcela do IPVA começa nesta semana em Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – Começa nesta quinta-feira (9) a escala de vencimentos da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Minas Gerais. Os prazos variam de acordo com o final da placa do veículo e seguem até o dia 15 de abril.

O pagamento pode ser realizado por diferentes meios, como cartão de crédito, Pix (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou diretamente em terminais de autoatendimento e guichês dos agentes autorizados, mediante informação do número do Renavam.

Também é possível quitar o imposto por meio dos bancos credenciados — Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil (incluindo Mais BB), Itaú e Santander — além das casas lotéricas.

Para pagamento via Pix, emissão do DAE ou uso de cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) ou utilizar o MG App, aplicativo oficial do Governo de Minas.

No caso do Pix, o favorecido da operação será sempre o Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ 18.715.615/0001-60, com emissão pelos bancos Itaú ou Santander.