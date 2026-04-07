09:28 - Terça-Feira, 07 de Abril de 2026

-

09:28 - Terça-Feira, 07 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-ipva-minas-07-04-2025

Vencimento da terceira parcela do IPVA começa nesta semana em Minas Gerais

Data da Publicação:

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Começa nesta quinta-feira (9) a escala de vencimentos da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Minas Gerais. Os prazos variam de acordo com o final da placa do veículo e seguem até o dia 15 de abril. 

O pagamento pode ser realizado por diferentes meios, como cartão de crédito, Pix (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou diretamente em terminais de autoatendimento e guichês dos agentes autorizados, mediante informação do número do Renavam. 

Também é possível quitar o imposto por meio dos bancos credenciados — Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil (incluindo Mais BB), Itaú e Santander — além das casas lotéricas. 

Para pagamento via Pix, emissão do DAE ou uso de cartão de crédito, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) ou utilizar o MG App, aplicativo oficial do Governo de Minas. 

No caso do Pix, o favorecido da operação será sempre o Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ 18.715.615/0001-60, com emissão pelos bancos Itaú ou Santander. 

Leia Também

foto-multas-06-04-2026

Multas leves e médias podem ser convertidas automaticamente em advertência em Minas Gerais

07/04/2026

Poços de Caldas, MG – Condutores autuados por infrações leves ou médias em Minas Gerais podem ter a penalidade convertida automaticamente em advertência por escrito. Na prática, o motorista deixa

foto-castramovel-06-04-2026

Castramóvel realiza castração e vacinação gratuita de cães e gatos em Poços de Caldas

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Uma ação itinerante de castração e vacinação de cães e gatos vai acontecer em Poços de Caldas nos dias 10 e 11 de abril, das

foto-encontro-prevencao-bullying-07-04-2026

Poços de Caldas promove encontro para fortalecer ações de prevenção ao bullying e cyberbullying nas escolas

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta segunda-feira, 6, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Comitê de Proteção Escolar, realizou o Encontro Poços-caldense de Prevenção e

foto-projeto-educacao-06-04-2026

Projeto de Educação Patrimonial realiza formação de professores

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – As secretarias municipais de Educação e Planejamento realizaram, na última semana, uma formação do projeto de educação patrimonial “Você é Poços”, voltada estrategicamente aos docentes

foto-selo-fnas-06-04-2026

Poços de Caldas recebe Selo FNAS 2025 por excelência na gestão da Assistência Social

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas acaba de receber o Selo FNAS pela eficiência na gestão de políticas públicas de assistência social. A certificação concedida pelo Fundo Nacional

foto-sesc-saude-06-04-2026

Sesc Saúde do Homem tem início nesta terça-feira (7) em Poços

06/04/2026

Poços de Caldas, MG – Tem início nesta terça-feira (7), a partir das 7h, e segue até o dia 29 de abril, no pátio do Centro Administrativo, o projeto Sesc

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco