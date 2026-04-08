Bombeiros resgatam maritaca presa em fios com cerol a 12 metros de altura

Poços de Caldas (MG) – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate de uma ave silvestre da espécie popularmente conhecida como maritaca, que se encontrava presa em fios com cerol, em Poços de Caldas.

De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que o animal estava preso em um emaranhado de fios a aproximadamente 12 metros de altura, em um galho de árvore de grande porte. A ave havia ficado enroscada em linhas de pipa com cerol, material altamente cortante e frequentemente responsável por acidentes envolvendo pessoas e animais.

Para realizar o salvamento com segurança, foi utilizada uma viatura do tipo Auto Comando de Elevatória (ACE), equipada com lance elevatório, permitindo que os militares alcançassem o ponto onde o animal estava. Durante a operação, a guarnição utilizou todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e aplicou técnicas específicas de salvamento em altura para retirar a ave com cuidado.

Após a retirada, os bombeiros realizaram uma avaliação inicial e constataram que, devido ao tempo em que permaneceu presa e às lesões provocadas pelo material cortante, a maritaca sofreu amputação de uma das patas.

Depois do resgate, o animal foi devidamente acondicionado e encaminhado a um centro veterinário parceiro, onde recebeu atendimento especializado e avaliação clínica.