Cadastro da Educação Infantil é realizado no auditório do Centro Administrativo

Poços de Caldas, MG – O cadastro para crianças de 0 a 3 anos que desejam ingressar na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino segue sendo realizado no auditório do Centro Administrativo até esta sexta-feira, 10 de abril. O atendimento acontece das 11h às 16h, na Avenida Mansur Frayha, 1.677 – térreo.

A partir da próxima segunda-feira, 13 de abril, o serviço passa a ser oferecido no Setor de Administração Escolar, localizado no 5º andar do mesmo prédio, permanecendo disponível até o final do mês.

Além do atendimento presencial, o cadastro também pode ser feito de forma on-line, por meio de formulário eletrônico.

O procedimento é destinado a crianças de 0 a 3 anos e também àquelas que completam 4 anos após 31 de março, contemplando vagas para Berçário I e II e Maternal I e II, além de gestantes. Após o cadastro, a criança passa a integrar a fila de espera, conforme a disponibilidade de vagas nos Centros de Educação Infantil (CEIs) de acordo com o zoneamento.

Para efetivar o cadastro, é necessário anexar ao formulário ou apresentar presencialmente os seguintes documentos: Certidão de nascimento ou RG da criança; Documento com foto do responsável legal; Comprovante de residência recente (emitido nos últimos 60 dias) em nome do responsável legal, como conta de água, luz, telefone ou internet, contrato de aluguel ou declaração do PSF do bairro, com carimbo e assinatura.

Serviço

Cadastro da Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos

De 1º a 30 de abril de 2026

On-line

Acesse o formulário: https://forms.gle/bKaE3n7MteTuq1BK8

Atendimento presencial

Das 11h às 16h

Centro Administrativo (Avenida Mansur Frayha, 1.677)