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Mutirão facilita acesso à Carteira Nacional do Artesão em Poços de Caldas

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – Artesãos de Poços de Caldas terão uma oportunidade prática e gratuita para obter a Carteira Nacional do Artesão nos dias 10 e 11 de abril, sexta e sábado. O atendimento será realizado no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento, basta comparecer ao local. O atendimento será realizado por ordem de chegada.
A iniciativa buscaa facilitar o aacesso dos profissionais ao documento, que garante reconhecimento oficial da atividade e abre portas para benefícios importantes, como participação em feiras, acesso a crédito e cursos de capacitação por meio do Programa do Artesanato Brasileiro.
Para aproveitar o mutirão, o artesão deve levar documento com foto e CPF, comprovante de residência, uma foto 3×4 recente e exemplos das peças que produz. No local, será necessário demonstrar a técnica artesanal, etapa essencial para validação do cadastro. Por isso, é importante levar também os materiais de trabalho.
A ação faz parte da Praça de Serviços – Governo Presente, promovida pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que reúne diversos serviços em um só lugar, tornando mais simples e rápido o acesso da população a direitos e oportunidades.
Serviço
10 e 11 de abril (sexta e sábado)
Parque José Affonso Junqueira
(atrás do Palace Hotel)
Das 9h às 16h
Atendimento por
ordem de chegada

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