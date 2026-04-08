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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

08/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 08 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 90%.       Minas Gerais: A previsão do tempo para esta quarta-feira (8/4) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira. Há possibilidade de chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado.   As temperaturas devem variar entre a mínima de 15° e a máxima de 35° C. 

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