O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 08 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 90%.

Minas Gerais:

A previsão do tempo para esta quarta-feira (8/4) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Central Mineira. Há possibilidade de chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 15° e a máxima de 35° C.