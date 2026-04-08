PCMG cumpre mandado de prisão com base na Lei Maria da Penha em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Poços de Caldas, realizou na terça-feira (7) o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem de 34 anos, no bairro Vila Flora, no município.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido pela Comarca de Caldas, no âmbito da Lei Maria da Penha, legislação que estabelece medidas de proteção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Após diligências realizadas pela equipe policial, o indivíduo foi localizado e preso sem intercorrências. Em seguida, ele foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária.

Após a formalização dos trâmites legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.