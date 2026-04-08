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Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva e ameaças em Caldas

Data da Publicação:

08/04/2026

Caldas (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta terça-feira (7), um homem de 59 anos por descumprimento reiterado de medidas protetivas e ameaças contra a ex-companheira, no município de Caldas, no Sul de Minas.
A ação foi realizada pela Delegacia da Comarca de Caldas, com apoio da equipe policial de Santa Rita de Caldas, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Caldas.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito, mesmo ciente das determinações judiciais impostas por meio de medidas protetivas de urgência, continuou a perseguir e intimidar a vítima. As condutas já haviam sido registradas anteriormente e motivaram a concessão das medidas de proteção.
Conforme novo registro policial, o investigado teria intensificado as ameaças, chegando a proferir ameaças de morte contra a ex-companheira. O comportamento agressivo e o reiterado desrespeito às ordens judiciais levaram à representação pela prisão preventiva, posteriormente autorizada pela Justiça.
Após diligências, o homem foi localizado no Distrito de São Pedro de Caldas, onde foi preso pelas equipes policiais. Ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

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