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Projeto “De Escritor e de Louco Cada Um Tem um Pouco” promove oficinas literárias gratuitas para adolescentes

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas recebe, entre os meses de abril e maio, a realização do projeto “De Escritor e de Louco Cada Um Tem um Pouco”, iniciativa que propõe uma série de oficinas literárias gratuitas voltadas para adolescentes de 12 a 17 anos, estudantes da rede pública de ensino.
Idealizado pela educadora Ana Paula Ferreira, o projeto busca criar espaços de escuta, expressão e acolhimento por meio da literatura, abordando temas como saúde mental, desigualdades sociais, pertencimento, identidade e diversidade. Ao todo, serão realizadas 12 oficinas em bibliotecas públicas do município, incentivando o contato com a leitura e a produção escrita como ferramentas de autoconhecimento e fortalecimento emocional.
As atividades acontecerão nas bibliotecas municipais Centenário, Júlio Bonazzi, Manuel Francisco Costa Guimarães e Marcus Vinícius de Moraes. A cada oficina, os participantes terão acesso a leituras orientadas, rodas de conversa e exercícios de escrita criativa, que poderão resultar em produções autorais e intervenções culturais, como saraus, exposições e varais literários.
As oficinas serão conduzidas por Adriana Manucci, Fabiane Belarmino, Lilian Matias Venâncio e Sarah Helena, escritoras integrantes do Coletivo Literário ElaSescrevem, que atuarão como mediadoras das atividades ao lado da proponente. A produção executiva e gestão do projeto é realizada por Victória Silveira.
Mais do que estimular o gosto pela leitura, o projeto propõe refletir sobre questões contemporâneas que atravessam a juventude, utilizando a literatura como instrumento de resistência, expressão e construção de sentido. A iniciativa também pretende fortalecer as bibliotecas como espaços vivos de cultura e convivência, ampliando o acesso ao livro e incentivando a formação de novos leitores.
A participação é gratuita, porém restrita a estudantes de 12 a 17 anos vinculados às escolas participantes previamente acordadas com o projeto. O projeto foi viabilizado através do Edital Secult nº 7/2025 – Patrocínio Para Projetos Culturais e da Prefeitura de Poços de Caldas.

Serviço

Projeto: “De Escritor e de Louco Cada Um Tem um Pouco”
Período: abril e maio de 2026
Local: Bibliotecas públicas de Poços de Caldas
Público-alvo: estudantes de 12 a 17 anos da rede pública, integrantes das escolas participantes

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