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Radialista Ailton Fonseca envia mensagem de apoio ao narrador e amigo Luis Roberto

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O radialista Ailton Fonseca, profissional reconhecido da imprensa de Poços de Caldas, manifestou apoio ao narrador Luis Roberto de Múcio, da Rede Globo, após a divulgação de um problema de saúde que afastou o jornalista da cobertura da Copa do Mundo, que começa nos próximos dias.

Amigos de longa data, Ailton Fonseca e Luis Roberto iniciaram suas carreiras juntos na cidade de São João da Boa Vista (SP). Ao longo dos anos, cada um seguiu sua trajetória no jornalismo esportivo, mantendo a amizade construída ainda nos primeiros passos da profissão. Enquanto Ailton se consolidou como importante nome da comunicação em Poços de Caldas, Luis Roberto tornou-se um dos principais narradores esportivos do país.

Em mensagem emocionada, Ailton destacou a admiração pelo amigo e a confiança na recuperação.
“Todas as manifestações que estão sendo feitas eu tenho acompanhado, com companheiros da Globo e até de outras emissoras, deixando muito claro o quanto o Luiz é importante. Ele é um cara muito querido no meio. A gente fica triste por esse momento, mas ele é um guerreiro. Sempre foi um lutador, um cara que planta o bem e vai colher o bem”, afirmou.

O radialista também lamentou o afastamento do amigo da Copa do Mundo, ressaltando que o evento seria especial na carreira do narrador.
“Uma pena que ele não possa estar na Copa do Mundo, que talvez fosse a mais importante da carreira dele. Mas é ter fé em Deus, acreditar na força divina. Tenho certeza que ele vai sair dessa”, completou.

Luiz Roberto também se pronunciou pela primeira vez após a divulgação do problema de saúde. Em mensagem enviada ao público via redes sociais, o narrador agradeceu o apoio recebido e demonstrou otimismo com o tratamento.
“É uma avalanche de amor que estou recebendo. Está tudo sob controle, estou muito bem cercado por uma equipe médica espetacular em São Paulo. Tenho diagnóstico na hora certa, tem cura, tem tratamento, e eu vou à luta”, afirmou.

O narrador reconheceu o momento difícil, especialmente pela ausência na Copa do Mundo, mas reforçou a confiança na recuperação.
“Claro que é um momento difícil, profissionalmente tínhamos um projeto que culminaria com a Copa do Mundo, mas agora meu desafio é seguir firme, voltar logo à minha vida. É com fé em Deus e fé na ciência que vamos vencer”, declarou.

TEXTO – PAULO VITOR DE CAMPOS /  MANTIQUEIRA

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