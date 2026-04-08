Seleção Brasileira masculina de Cricket conquista título histórico no Campeonato Centro-Americano, no México

Poços de Caldas, MG – A Seleção Brasileira masculina de Cricket escreveu um novo capítulo em sua história ao conquistar, de forma inédita, o título do Campeonato Centro-Americano, realizado no México. A competição reuniu as seleções do México e da Costa Rica, e marcou a primeira participação do Brasil no torneio.

A conquista ganha ainda mais importância por encerrar um longo jejum.

Há 12 anos a seleção brasileira masculina não conquistava um título internacional fora do país. A última vitória havia sido em 2014, na Colômbia. Agora, com o troféu levantado no México, a equipe celebra não apenas o título, mas também uma nova fase de crescimento e fortalecimento do cricket brasileiro.

O resultado é fruto de um processo recente de reestruturação da seleção. Há cerca de oito meses, a equipe principal foi reformulada, com contratações estratégicas e intensificação dos treinamentos sob a liderança dos treinadores Brandon e Richard. O trabalho já começa a dar resultados e sinaliza um futuro promissor para a modalidade no país.

Um dos grandes destaques da campanha foi o atleta Luizinho, que teve atuação brilhante ao longo do campeonato. Ele foi eleito o melhor jogador da competição (MVP), além de conquistar prêmios individuais como melhor arremessador e melhor desempenho no taco. Com diversas medalhas conquistadas, Luizinho se consolidou como um dos protagonistas do título histórico.

Outro nome importante foi o capitão Michel, que liderou a equipe durante toda a competição e comemorou a conquista junto aos companheiros em um momento marcante durante o retorno ao Brasil. No voo de volta, o piloto anunciou a presença da Seleção Brasileira campeã e parabenizou a equipe, que foi recebida com aplausos de todos os passageiros. Em seguida, o time ainda foi convidado para uma foto especial na cabine, tornando a chegada ainda mais simbólica.

A conquista no México também coincide com um momento positivo para o cricket brasileiro. No final de abril está prevista a inauguração da nova sede do Cricket Brasil, fortalecendo ainda mais o desenvolvimento da modalidade no país. Além disso, a expectativa agora se volta para a Seleção Brasileira feminina, que disputará um campeonato em Botsuana, na África, com a participação de sete equipes.

Jogadores

Yasar Haroon

Gabriel Octavio Oliveira

Chrystian Camara Machado Lourenço

Breno Bagatin Passoni

Michel Felipe Izidoro Assunçao ( C )

Luiz Henrique Rodrigues Morais

Lucas Garcia Máximo (wk)

Luiz Filipe Müller

Luiz Augusto Goncalves

Luiz Gabriel Moras Frazao

Caique Herbet de Lima Cirino

Felipe Othavio Muniz

Riquelmi Verni Nascimento

Richard John Avery

Willian Garcia Máximo

Comissão tecnica

Richard John Avery

Filipe de Carvalho Zanette

Matthew Ross Featherstone

Samuel Thomas Bannell