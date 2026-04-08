Simulado de acidente com múltiplas vítimas mobiliza equipes no Distrito Industrial de Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – O Plano de Auxílio Mútuo (PAM), coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), realizou na manhã desta terça-feira (7), por volta das 9h30, um simulado de acidente automobilístico de grande porte no Distrito Industrial de Poços de Caldas. A atividade teve como objetivo treinar e integrar os órgãos e empresas participantes para atuação em ocorrências com múltiplas vítimas.

O exercício simulou uma colisão frontal entre uma carreta e um veículo de passeio, criando um cenário com seis vítimas, algumas em estado grave, exigindo resposta rápida, coordenada e tecnicamente qualificada das equipes envolvidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o principal objetivo do treinamento foi aprimorar a integração entre os órgãos de resposta, além de testar protocolos de atendimento em situações de emergência com múltiplas vítimas. O simulado também avaliou a capacidade de atuação das empresas parceiras e o fluxo de atendimento nas unidades hospitalares do município.

Participaram da atividade equipes das empresas integrantes do Plano de Auxílio Mútuo de Poços de Caldas, que atuaram de forma conjunta em diversas frentes, incluindo atendimento pré-hospitalar, resgate das vítimas, controle do tráfego e suporte logístico.

Durante o treinamento, foram aplicadas técnicas de desencarceramento, triagem de vítimas e atendimento emergencial, simulando situações reais de alta complexidade. A ação também reforçou a importância da comunicação eficiente entre as equipes e da atuação integrada em cenários críticos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, exercícios dessa natureza são fundamentais para preparar os profissionais para ocorrências reais, contribuindo para a preservação de vidas e a redução de danos em situações de emergência.