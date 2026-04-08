01:32 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026

-

01:32 - Quarta-Feira, 08 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-simulado-de-acidente-com-multiplas-vitimas-mobiliza-equipes-no-distrito-industrial-de-pocos-de-caldas-08-04-26

Simulado de acidente com múltiplas vítimas mobiliza equipes no Distrito Industrial de Poços de Caldas

Data da Publicação:

08/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O Plano de Auxílio Mútuo (PAM), coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), realizou na manhã desta terça-feira (7), por volta das 9h30, um simulado de acidente automobilístico de grande porte no Distrito Industrial de Poços de Caldas. A atividade teve como objetivo treinar e integrar os órgãos e empresas participantes para atuação em ocorrências com múltiplas vítimas.
O exercício simulou uma colisão frontal entre uma carreta e um veículo de passeio, criando um cenário com seis vítimas, algumas em estado grave, exigindo resposta rápida, coordenada e tecnicamente qualificada das equipes envolvidas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o principal objetivo do treinamento foi aprimorar a integração entre os órgãos de resposta, além de testar protocolos de atendimento em situações de emergência com múltiplas vítimas. O simulado também avaliou a capacidade de atuação das empresas parceiras e o fluxo de atendimento nas unidades hospitalares do município.
Participaram da atividade equipes das empresas integrantes do Plano de Auxílio Mútuo de Poços de Caldas, que atuaram de forma conjunta em diversas frentes, incluindo atendimento pré-hospitalar, resgate das vítimas, controle do tráfego e suporte logístico.
Durante o treinamento, foram aplicadas técnicas de desencarceramento, triagem de vítimas e atendimento emergencial, simulando situações reais de alta complexidade. A ação também reforçou a importância da comunicação eficiente entre as equipes e da atuação integrada em cenários críticos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, exercícios dessa natureza são fundamentais para preparar os profissionais para ocorrências reais, contribuindo para a preservação de vidas e a redução de danos em situações de emergência.

Leia Também

foto-pcmg-cumpre-mandado-de-prisao-com-base-na-lei-maria-da-penha-em-pocos-de-caldas-08-04-26

PCMG cumpre mandado de prisão com base na Lei Maria da Penha em Poços de Caldas

08/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Poços de Caldas, realizou na terça-feira (7)

foto-bombeiros-resgatam-maritaca-presa-em-fios-com-cerol-a-12-metros-de-altura-08-04-26

Bombeiros resgatam maritaca presa em fios com cerol a 12 metros de altura

08/04/2026

Poços de Caldas (MG) – O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o resgate de uma ave silvestre da espécie popularmente conhecida como maritaca, que se encontrava

foto-policia-civil-prende-homem-por-descumprimento-de-medida-protetiva-e-ameacas-em-caldas-08-04-26

Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva e ameaças em Caldas

08/04/2026

Caldas (MG) – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nesta terça-feira (7), um homem de 59 anos por descumprimento reiterado de medidas protetivas e ameaças contra a ex-companheira,

foto-projeto-de-escritor-e-de-louco-cada-um-tem-um-pouco-promove-oficinas-literarias-gratuitas-para-adolescentes-08-04-26

Projeto “De Escritor e de Louco Cada Um Tem um Pouco” promove oficinas literárias gratuitas para adolescentes

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas recebe, entre os meses de abril e maio, a realização do projeto “De Escritor e de Louco Cada Um

foto-sistema-fecomercio-mg-por-meio-do-sesc-em-minas-abre-arte-da-palavra-de-2026-08-04-26

Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, abre Arte da Palavra de 2026

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Sesc em Minas, integrado ao Sistema Fecomércio MG, dá início às atividades do projeto Arte da Palavra em 2026 na cidade de Poços de

foto-cadastro-da-educacao-infantil-e-realizado-no-auditorio-do-centro-administrativo-08-04-26

Cadastro da Educação Infantil é realizado no auditório do Centro Administrativo

08/04/2026

Poços de Caldas, MG – O cadastro para crianças de 0 a 3 anos que desejam ingressar na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino segue sendo realizado no auditório

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco