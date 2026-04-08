Transporte Especial em Poços ganha melhorias e passará a contar com agendamento online

Poços de Calads, MG – O Sistema de Transporte Especial destinado ao atendimento de pessoas com deficiência física motora em Poços de Caldas passa a contar com importantes melhorias, conforme previsto no Decreto Municipal nº 14.971. As mudanças incluem a implantação de agendamento online, ampliação dos horários de atendimento e operação todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados.

Aplicativo TransPorta – A principal novidade é o lançamento do Aplicativo TransPorta, criado pelos próprios colaboradores da Floramar, que permitirá aos usuários cadastrados realizar o agendamento virtual das viagens. A partir do dia 13 de abril, o agendamento das viagens passará a ser feito exclusivamente de forma online, deixando de existir o modelo anterior por telefone, sendo possível solicitar transporte para diferentes finalidades, como saúde, educação, trabalho e lazer, resultando em maior autonomia, equidade, praticidade, clareza e agilidade do processo, incluindo o acompanhamento dos horários disponíveis e até, em tempo real, do trajeto realizado pela van, além de um painel com os horários disponíveis e já reservados, entregando ainda mais transparência ao usuário.

Usuários – Usuários já cadastrados no sistema podem obter mais informações sobre o aplicativo pelo telefone (35) 3722-1979. Já aqueles que ainda não fazem parte do serviço deverão realizar cadastro apresentando laudo médico original no Setor de Recursos Humanos da Floramar, localizado na Rua São José, 126. Também é necessário apresentar duas fotos 3×4 e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

O laudo médico deverá indicar se a deficiência física motora é temporária ou permanente. Nos casos temporários, será exigida renovação do documento a cada seis meses.

Treinamento – Para facilitar a adaptação ao novo sistema, está acontecendo até o dia de abril um treinamento presencial na sede da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip), localizada na Rua Antonio Matavelli Sobrinho, 420 na Vila Flora, com a presença de colaboradores da Floramar orientando usuários e acompanhantes sobre o funcionamento do aplicativo e o processo de agendamento virtual.

Novos horários de atendimento – Com as mudanças, o serviço também terá ampliação nos horários de funcionamento:

Segunda a sexta-feira: das 7h às 18h, com duas vans em operação, e das 18h às 23h, com uma van. Sábados, domingos e feriados: das 9h às 17h, com uma van.

O Serviço de Transporte Especial é realizado pela Floramar, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.