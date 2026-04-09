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Foto: Divulgação

Bombeiros atendem vítima de eletrocussão em Andradas; trabalhador não resiste

Data da Publicação:

09/04/2026

Andradas (MG) – O Corpo de Bombeiros Militar de Andradas foi acionado por volta das 17h desta quarta-feira (8) para atender uma ocorrência de eletrocussão na Avenida Mario Lanzani, nas proximidades do loteamento Village.
No local, os militares constataram que a vítima era um trabalhador de uma empresa terceirizada da Cemig, que sofreu descarga elétrica enquanto realizava serviço na parte superior de um poste de iluminação.
Segundo informações, logo após o acidente, colegas de trabalho retiraram o homem do poste e acionaram o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Durante a avaliação inicial, os militares constataram que a vítima, de 25 anos, estava em parada cardiorrespiratória.
Imediatamente, a equipe iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar, seguindo os protocolos de suporte básico de vida. Após os procedimentos iniciais, o trabalhador foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Andradas.
No início da noite, a equipe médica do hospital confirmou o óbito da vítima.

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