Congresso Técnico marca início da 46ª Olimtra com recorde de participação

Poços de Caldas (MG) – Foi realizado nesta quarta-feira (8) o Congresso Técnico da 46ª edição da Olimtra — Olimpíada dos Trabalhadores, considerada a maior festa esportiva do município. O encontro reuniu representantes das empresas participantes e marcou o início oficial da competição, que começa no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, a edição de 2026 contará com participação recorde de 52 empresas e instituições, reunindo mais de mil atletas trabalhadores ao longo de todo o mês de maio. Durante 30 dias, serão realizadas competições diariamente em diferentes pontos da cidade.

A secretária municipal de Esportes, Zélia Maria Testi Moreira, Zelinha, destacou a importância do congresso técnico e a dimensão do evento. Segundo ela, o encontro é fundamental para esclarecer dúvidas, alinhar regras e promover a integração entre as empresas participantes e a organização.

Ainda de acordo com a secretária, a edição deste ano traz novidades com a inclusão de duas novas modalidades esportivas: o esporte de força, bastante praticado em academias, e o remo, que será realizado no Clube de Remo da Represa Bortolan. As duas modalidades estarão disponíveis tanto para o público masculino quanto feminino.

Durante o congresso técnico também foi divulgada a tabela oficial com datas, horários e locais das competições, sendo obrigatória a presença dos representantes das organizações inscritas.

Entre as modalidades confirmadas estão atletismo, basquete, beach tennis, bocha, ciclismo, corrida rústica, futsal, futevôlei, futebol de campo, futebol society, golfe, handebol, judô, malha, mountain bike, natação, peteca, tênis, vôlei, vôlei de areia e xadrez.

A Olimpíada dos Trabalhadores começa no dia 1º de maio e segue durante todo o mês, com disputas em diversos locais da cidade.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Esportes pelo telefone (35) 3697-2081.