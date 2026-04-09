Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Será realizado no próximo sábado, dia 11 de abril, o Dia D de vacinação contra a gripe (influenza) em Poços de Caldas.

A ação acontecerá em 14 salas de vacina do município, das 8h às 17h. Para se vacinar, é importante levar a carteirinha de vacinação.

A imunização é a principal forma de prevenção contra a influenza, contribuindo para a redução de casos graves, internações e óbitos. Para receber a vacina, basta fazer parte do público recomendado e procurar a unidade de saúde mais próxima, preferencialmente antes do período de maior circulação do vírus.

Quem deve se vacinar?

A vacina influenza trivalente integra o Calendário Nacional de Vacinação e é indicada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos ou mais e gestantes.

A responsável técnica pelo setor de imunização do município, Gisele Scatola, reforça a importância da vacinação: “A vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. É fundamental que o público-alvo procure a unidade de saúde e se vacine o quanto antes.”

“A proteção contra a influenza é atualizada anualmente, acompanhando as cepas em circulação. A cada campanha, o Ministério da Saúde disponibiliza versões atualizadas do imunizante, o que reforça a importância de se vacinar anualmente para garantir uma proteção mais eficaz e adequada.”

A vacina também pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

Cenário epidemiológico nacional

Dados preliminares de 2026 apontam aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados cerca de 14,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, com aproximadamente 840 óbitos. Entre os casos com identificação de vírus, a influenza corresponde a 28,1%.

Idosos, crianças menores de 6 anos, gestantes e pessoas com comorbidades apresentam maior risco de complicações, internações e morte. Por isso, a vacinação desses grupos é essencial para reduzir os impactos da doença.

Além das salas de vacina estará disponível também o Vacimóvel onde será ofertada o atendimento de vacinação não só de gripe mas de outras vacinas em mais uma edição da Praça de Serviços – Governo Presente, nesta sexta-feira (10/4) e sábado (11/4). A ação será realizada no Parque José Affonso Junqueira, na Avenida Francisco Salles, no Centro, atrás do Palace Hotel, reunindo atendimentos gratuitos e serviços públicos em um único espaço.

Confira os locais de vacinação no Dia D:

UBS Centro – Rua Pernambuco, 495 – Centro

UBS Vilas Unidas – Av. Gentil Messias, 275 – Vila Cruz

UBS Country Club – Rua José Mendonça, 131 – Jardim Country Club

PSF Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, 129

PSF Kennedy I – Rua Pirita, 116 – Jardim Kennedy

PSF Kennedy II – Rua Estanho, 195 – Jardim Kennedy II

UBS Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião

PSF Esperança II – Rua Lázaro de Lima, 280 – Parque Esperança II

PSF Quisisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, 50 – São José

PSF Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233 – Santa Rosália

PSF Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, 299 – Vila Nova

PSF Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60 – Jardim Ipê

PSF Jardim Formosa – Rua Francisco Cantos Davó, 374 – Jardim Formosa

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José