O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 9 de abril, a cidade amanheceu com céu nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 23ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 90%.

Minas Gerais:

Quinta-feira (9/4) em Minas Gerais de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri, Metropolitana e Central Mineira. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 16° e a máxima de 35° C.