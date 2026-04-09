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Foto: PMMG/Divulgação

PM prende foragido da Justiça em Andradas

Data da Publicação:

09/04/2026

Andradas (MG) – A Polícia Militar prendeu, na noite de terça-feira (7), um homem de 30 anos que estava foragido da Justiça no bairro David de Paula, em Andradas, no Sul de Minas.
De acordo com informações da corporação, a prisão ocorreu por volta das 21h, na Rua Odair Ranzani Roberto, durante ação realizada pela equipe comandada pela sargento Adriana, com apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar.
Durante a operação, os militares localizaram o suspeito, identificado pelas iniciais R.C.F., contra o qual havia um mandado de prisão em aberto. Diante da ordem judicial, o homem foi abordado e preso no local.
Após a prisão, o autor foi cientificado de seus direitos constitucionais, encaminhado para exame médico de praxe e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Poços de Caldas para as providências legais cabíveis.

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