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Polícia Militar prende homem por receptação e recupera motocicleta furtada

Data da Publicação:

09/04/2026

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Militar prendeu um homem por receptação e recuperou uma motocicleta furtada durante operação realizada na Rua Safira, nº 151, em Poços de Caldas.
De acordo com a PM, após o recebimento de informações, equipes da 129ª Companhia Tático Móvel do 29º Batalhão se deslocaram até o endereço indicado, onde localizaram, no interior de uma residência, uma motocicleta com registro de furto ocorrido na cidade de Botelhos.
Durante a abordagem, o morador relatou ter adquirido o veículo, porém foi informado pelos policiais sobre a origem ilícita da motocicleta. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação.
A motocicleta foi apreendida e removida, sendo recuperada para posterior restituição ao proprietário.
Após a prisão, o autor foi encaminhado para atendimento médico de praxe e, em seguida, apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.
Participaram da ocorrência equipes do Comando de Policiamento da Unidade (CPU) e do Grupo de Policiamento com Cães (GP Cães), reforçando as ações de combate à criminalidade no município.

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