Polícia Militar realiza operação preventiva contra “novo cangaço” no Sul de Minas

Sul de Minas – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou, na madrugada desta quarta-feira (8), uma operação preventiva nos municípios de Campestre, Bandeira do Sul, Botelhos e Cabo Verde, com foco no combate a crimes conhecidos como “novo cangaço”, especialmente ataques a instituições financeiras.

A ação contou com a participação de militares do 29º Batalhão de Polícia Militar e da 5ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, que intensificaram o policiamento ostensivo nas cidades e em rodovias da região.

Durante a operação, foram realizadas abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita, além do posicionamento estratégico de equipes em pontos considerados sensíveis, com o objetivo de prevenir ações criminosas e reforçar a segurança.