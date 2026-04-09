Polícia Militar recupera motocicleta furtada após perseguição em Poços de Caldas

Poços de Caldas (MG) – A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada após uma perseguição registrada na noite de terça-feira (7), na Avenida Presidente Wenceslau Braz, em Poços de Caldas.

De acordo com a PM, após informações do serviço de inteligência sobre uma motocicleta furtada que estaria em deslocamento entre os municípios de Machado e Poços de Caldas, foi montado um cerco policial na rodovia BR-146.

Durante a operação, o condutor desobedeceu à ordem de parada, rompeu o bloqueio policial e fugiu em alta velocidade. Equipes do Grupo Especializado em Patrulhamento com Motocicletas (GEPMOR) iniciaram acompanhamento tático até o momento em que o suspeito perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Após a queda, o condutor abandonou o veículo e fugiu a pé por uma área de mata, não sendo localizado até o momento.

A motocicleta, uma Honda Sahara 300, apresentava sinais de adulteração e utilizava placa divergente da original. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado, onde serão adotadas as providências legais.

Participaram da ocorrência equipes da 129ª Companhia Tático Móvel, 162ª Companhia, GEPMOR e Comando Tático do 29º Batalhão da Polícia Militar.