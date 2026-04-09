​Senar Minas: 33 anos impulsionando o agro mineiro 

Aimorés, MG – O Senar Minas celebra, nesta terça-feira (7/4), 33 anos de dedicação à formação profissional, assistência técnica e gerencial e promoção da saúde e educação para quem vive no campo. Esta trajetória de sucesso, construída em parceria com os Sindicatos Rurais e entidades cooperadas, alia inovação, conhecimento técnico e práticas eficientes. Um trabalho que chegou a mais de 4 milhões de pessoas desde a sua criação, além de beneficiar mais de 50 mil propriedades pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Só em 2025, os 18.145 cursos e programas especiais de Formação Profissional Rural e Promoção Social tiveram 227.190 participantes. Já o ATeG alcançou 22.058 propriedades. Os avanços são vistos na melhoria da qualidade de vida, no aumento da produtividade e geração de renda e no fortalecimento sustentável da agricultura e da pecuária do estado. Em Itamarandiba, por exemplo, o olericultor Lourival Nunes dos Santos, atendido pelo ATeG, ampliou a sua produção sem aumentar o tamanho da área produtiva. A renda bruta cresceu e o lucro deu um salto de 58%.

Olericultor Lourival Nunes dos Santos conquistou avanços na propriedade com apoio do ATeG

“O ATeG nos ajudou muito a organizar melhor. Passei a anotar as despesas e as receitas, entender melhor os custos e planejar mais a produção. Isso trouxe mais segurança para trabalhar e tomar decisões. Do ponto de vista técnico, também tivemos ajuda, principalmente nas orientações sobre algumas pragas e doenças. O que mais fez diferença foi a parte da organização e da gestão da propriedade. Hoje a gente trabalha com mais controle e mais confiança no negócio”, contou o produtor.

Os cursos de Cria e Recria de Bezerras e de Inseminador contribuíram para o desenvolvimento técnico e profissional de Erik Borges. Atualmente, ele é gestor da Fazenda Vista Alegre, em Alpinópolis. Reconhecendo a qualidade das ações de formação do Senar, Erik passou a demandar novos cursos para a capacitação dos colaboradores da fazenda, reforçando seu compromisso com a qualificação da equipe, a melhoria dos processos produtivos e o fortalecimento da gestão da propriedade.

“Vitalidade, dinamismo, modernização, tecnologia, inovação e práticas eficientes nos processos de ensino e aprendizagem para homens e mulheres do campo continuarão presentes no nosso diário de bordo, para que a cada ano o trabalho do Senar Minas se traduza em transformação de vidas e melhoria da renda de produtores, trabalhadores rurais e seus familiares”, destacou o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

Educação formal

Para além das capacitações, o Senar Minas viabiliza a formação técnica por meio de sete cursos de ensino a distância, pela Rede e-Tec, hoje com 484 alunos em 26 polos de ensino no estado. Já no Centro de Excelência em Cafeicultura, em Varginha, é oferecido o curso de Cafeicultura, com 170 matriculados.



Rede e-Tec conta com 26 polos de ensino em Minas

Saúde e qualidade de vida

Entre as ações de Promoção Social, dois programas se destacam: o Saúde Itinerante, em parceria com o Hospital de Amor, e o Família do Campo.

Carreta do Programa Saúde Itinerante é equipada para realização de exames

Com uma carreta equipada, o Saúde Itinerante percorreu 31 municípios do estado, levando exames de mamografia, papanicolau, rastreio de pele e PSA a 11.528 pessoas.

Programa Família do Campo em Lajinha

Já o Família do Campo foi realizado em 13 municípios, contabilizando 10.707 participantes em ações de cidadania, saúde, bem-estar e atividades esportivas e de lazer.

Inovação

Sempre com a inovação em foco, a partir de novembro de 2025, o Sistema Faemg Senar passou a disponibilizar óculos de realidade virtual para cada regional, incrementando o processo ensino-aprendizagem e proporcionando experiências imersivas e interativas durante cursos e eventos.



“A agropecuária contemporânea está passando por fortes transformações, o que exigirá maior atenção quanto à nossa atuação nos próximos anos. Nessa perspectiva continuaremos fortes para que o Senar seja mais tecnológico, mais digital e mais virtual”, disse Celso Furtado Júnior.