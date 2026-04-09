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Vencedor do Pulitzer de Literatura, O pintassilgo, de Donna Tartt, é a indicação de leitura desta semana

Data da Publicação:

09/04/2026

Poços de Caldas, MG – Um clássico para os nossos tempos, que arrebatou milhões de leitores ao redor do mundo, O pintassilgo, da premiada escritora norte-americana Donna Tartt, é a indicação de leitura das Bibliotecas Públicas desta semana.
Eleito um dos melhores livros do século XXI pelo The New York Times e vencedor do prêmio Pulitzer de Literatura, em O pintassilgo, Theo Decker, um nova-iorquino de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe. Abandonado pelo pai, Theo é levado pela família de um amigo rico.
Desnorteado em seu novo e estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas de escola com quem não consegue se comunicar e, acima de tudo, atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma importante lembrança dela: uma pequena, misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte. Já adulto, Theo circula com desenvoltura entre os salões nobres e o empoeirado labirinto da loja de antiguidades onde trabalha. Apaixonado e em transe, ele será lançado ao centro de uma perigosa conspiração.
O pintassilgo é uma hipnotizante história de perda, obsessão e sobrevivência, um triunfo da prosa contemporânea que explora com rara sensibilidade as cruéis maquinações do destino.
Toda semana, o @bibliotecaspublicaAsdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é demo cratizar o acesso ao acervo bibliográfico, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.
O pintassilgo está disponível para empréstimo em quatro unidades de acesso público do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas.

Confira os endereços e os
horários de funcionamento:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)
Telefone: 3697-2375
Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI
Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)
Telefone: 3697-2198
Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL
FRANCISCO COSTA GUIMARÃES
Endereço: Rua Álvaro Quinteiro Junior, 345 – Cohab
Telefone: 3697-2074 (Whatsapp)
Horário de funcionamento: das 7h às 15h

BIBLIOTECA CEU
Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)
Telefone: 3697-2161
Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Acompanhe as novidades das bibliotecas públicas de Poços em @bibliotecaspublicasdepocos

Saiba como fazer seu cadastro nas bibliotecas: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/faca-seu-cadastro-nas-bibliotecas-publicas-de-pocos-de-caldas/.

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