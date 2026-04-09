Vencedor do Pulitzer de Literatura, O pintassilgo, de Donna Tartt, é a indicação de leitura desta semana

Poços de Caldas, MG – Um clássico para os nossos tempos, que arrebatou milhões de leitores ao redor do mundo, O pintassilgo, da premiada escritora norte-americana Donna Tartt, é a indicação de leitura das Bibliotecas Públicas desta semana.

Eleito um dos melhores livros do século XXI pelo The New York Times e vencedor do prêmio Pulitzer de Literatura, em O pintassilgo, Theo Decker, um nova-iorquino de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe. Abandonado pelo pai, Theo é levado pela família de um amigo rico.

Desnorteado em seu novo e estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas de escola com quem não consegue se comunicar e, acima de tudo, atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma importante lembrança dela: uma pequena, misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte. Já adulto, Theo circula com desenvoltura entre os salões nobres e o empoeirado labirinto da loja de antiguidades onde trabalha. Apaixonado e em transe, ele será lançado ao centro de uma perigosa conspiração.

O pintassilgo é uma hipnotizante história de perda, obsessão e sobrevivência, um triunfo da prosa contemporânea que explora com rara sensibilidade as cruéis maquinações do destino.

Toda semana, o @bibliotecaspublicaAsdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é demo cratizar o acesso ao acervo bibliográfico, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

O pintassilgo está disponível para empréstimo em quatro unidades de acesso público do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas.

Confira os endereços e os

horários de funcionamento:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL

FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Rua Álvaro Quinteiro Junior, 345 – Cohab

Telefone: 3697-2074 (Whatsapp)

Horário de funcionamento: das 7h às 15h

BIBLIOTECA CEU

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, 1.153 – Jardim Itamaraty V (no CEU da Zona Leste)

Telefone: 3697-2161

Horário de funcionamento: das 8h às 17h.

Acompanhe as novidades das bibliotecas públicas de Poços em @bibliotecaspublicasdepocos

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