Bombeiros: homem é resgatado após cair em ribanceira no bairro Augusto de Almeida

Poços de Caldas, MG — O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por meio da 1ª Companhia de Bombeiros de Poços de Caldas, atendeu na manhã desta sexta-feira uma ocorrência de salvamento envolvendo a queda de um homem em uma ribanceira, nas proximidades de uma viela localizada na Avenida José Ferreira Sales, no bairro Augusto de Almeida. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50. De acordo com informações apuradas no local, a vítima, um homem de 44 anos, transitava pela região quando perdeu o equilíbrio e caiu em uma ribanceira adjacente a um córrego. Durante a queda, ele ficou retido entre árvores e, segundo testemunhas, permaneceu inconsciente por alguns instantes. Após recobrar a consciência, o homem conseguiu pedir ajuda.

Ao chegarem ao local com a viatura de resgate, os militares constataram a complexidade do terreno, caracterizado por barranco íngreme e espaço reduzido para deslocamento, o que exigiu uma operação técnica e cuidadosa. Diante da situação, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento em altura, com sistemas de ancoragem, inclusive com meios de fortuna em estruturas próximas, além de ancoragem humana para garantir a segurança do militar responsável pela descida até a vítima.

A operação foi realizada com sucesso, permitindo o acesso seguro e a retirada controlada da vítima da área de risco. Após o resgate, o homem foi avaliado pela equipe e encontrava-se consciente, orientado e sem lesões aparentes. Ele optou por não ser encaminhado ao hospital e foi liberado no próprio local.