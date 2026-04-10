Colégio Nini Mourão realiza ações de conscientização no Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola

Poços de Caldas (MG) — O Colégio Nini Mourão promoveu, no último dia 7 de abril, uma série de atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A iniciativa teve como objetivo conscientizar alunos, professores e famílias sobre a importância da empatia, do respeito e da convivência harmoniosa dentro e fora do ambiente escolar.

As ações fazem parte do projeto permanente “Escola Segura: Lugar de Respeito e Diversidade – Escola Amiga do Respeito”, desenvolvido pela instituição desde 2024, por meio de um trabalho psicoeducacional conduzido com o apoio da psicóloga clínica infantojuvenil Amanda Fonseca. O projeto surgiu a partir da necessidade de orientar a comunidade escolar diante de situações que exigiam maior atenção e acompanhamento, resultando na criação de um calendário anual de atividades voltadas à prevenção e conscientização.

Durante a programação do dia 7 de abril, alunos, professores e colaboradores foram convidados a vestir a cor laranja, símbolo da campanha de combate ao bullying, e participaram de palestras e reflexões sobre atitudes e comportamentos no ambiente escolar. Também foram distribuídos adesivos educativos para alunos, pais e pessoas nas imediações do colégio, com o objetivo de ampliar a conscientização da comunidade.

A ação contou ainda com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que acompanhou os alunos durante a entrega dos materiais nos semáforos próximos à escola. Personagens infantis também participaram da recepção das crianças menores, reforçando a mensagem de que o bullying não é brincadeira e que todos devem estar atentos à promoção do respeito.

Como parte do projeto, o colégio também implantou caixas de denúncia dentro da instituição, permitindo que alunos que se sintam intimidados possam relatar situações de forma escrita e segura. Além disso, foi aplicado um questionário anônimo entre os estudantes, com o objetivo de mapear a realidade da escola. A partir das respostas, será elaborado um gráfico que auxiliará na definição das próximas ações, com base em uma cartilha de orientação.

Segundo a coordenadora do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, Tânia Cremonezzi, a data reforça a importância de olhar com mais atenção para as relações dentro do ambiente escolar. “O Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas nos convida à reflexão, à prevenção e, principalmente, à ação. O bullying não é apenas uma brincadeira. Ele deixa marcas emocionais profundas e compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes”, destacou.

A psicóloga Amanda Fonseca também ressaltou que a prevenção começa com a informação e com o diálogo entre escola e família. “Quando alunos, professores e responsáveis compreendem o que é o bullying, seus tipos e consequências, torna-se possível identificar sinais precoces e intervir de forma adequada. Combater o bullying é um compromisso de todos”, afirmou.

O projeto será desenvolvido ao longo de todo o ano de 2026 e inclui ações como palestras com especialistas, painéis educativos, diagnósticos institucionais, equipe de mediação de conflitos, atendimento psicológico individualizado, envolvimento das famílias e estabelecimento de regras claras de convivência. A iniciativa também prevê avaliação contínua por meio de registros e gráficos, permitindo acompanhamento e aprimoramento das ações.