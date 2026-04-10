Conta do DME passa a trazer número de denúncia de violência contra a mulher

Poços de Caldas, MG – Em uma iniciativa inédita no país, as distribuidoras de energia passaram a incluir o número de telefone 180, canal de atendimento à mulher, nas contas de energia elétrica. E o DMED não ficou de fora. A iniciativa, realizada em parceria com o governo federal no âmbito do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, já começou a ser implementada pelas distribuidoras em todo o país, incluindo o DMED.

“Levar o 180 para dentro dos lares por meio da conta de luz é uma estratégia necessária para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção. Muitas mulheres ainda enfrentam barreiras para denunciar ou não sabem onde buscar ajuda. Quando essa informação chega de forma direta e permanente, aumentamos as chances de romper o ciclo da violência”, afirma Patrícia Audi, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee).

O serviço 180 é gratuito, confidencial e funciona 24 horas por dia. Além de registrar denúncias, o canal oferece orientação sobre direitos, informações sobre a legislação e encaminhamento para a rede de atendimento especializado e para as autoridades competentes, com garantia de anonimato. Ao incluir o número nas contas de luz, as distribuidoras ampliam o alcance da informação, especialmente em contextos em que a vítima pode estar isolada ou com acesso restrito a outros meios de denúncia.

O movimento ganha ainda mais relevância diante do cenário de violência contra a mulher no Brasil. Em 2025, foram registradas 1.568 vítimas de feminicídio, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2024, mais de 257 mil mulheres sofreram lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e outras 51 mil foram vítimas de violência psicológica, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Dados do Ministério das Mulheres mostram que o canal 180 realizou mais de 1 milhão de atendimentos em 2025, média de cerca de 3 mil por dia, além de registrar 155.111 denúncias de violência. Apenas em janeiro de 2026, foram contabilizados 90.758 atendimentos e 15.575 denúncias.