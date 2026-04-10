08:14 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026

08:14 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026
Copa Verde 40+ da Associação Atlética Caldense agita clube com muitos gols

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A noite da última terça-feira (07/04) foi marcada por jogos intensos e bem disputados na Copa Verde 40+ da Associação Atlética Caldense. As partidas aconteceram no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira, localizado na sede social do clube, reunindo torcedores do bom futebol e associados em um ambiente de competição saudável e muita amizade.
Dentro de quadra, o equilíbrio e a emoção foram os destaques. No primeiro confronto, o Jair Bala levou a melhor sobre o Juquita, vencendo por 6 a 3. Os gols do Juquita foram marcados por Boca (2) e Mota (1), enquanto Canhoto brilhou com três gols pelo Jair Bala, acompanhado por Kain (2) e Geovânio (1).
Na sequência, o time Carlos Alberto protagonizou uma vitória expressiva ao derrotar o Airton Diogo por 9 a 3. Pelo Airton Diogo, marcaram Chiquinho, Beto e Cleiton Ribeiro. Já o Carlos Alberto contou com uma grande atuação ofensiva, com gols de Curiri (1), Fabrício (4), Charlinho (2) e Danilo Bernardes (2).
Os destaques da partida foram Canhoto pelo time Jair Bala enquanto Muleta também se destacou pela equipe Airton Diogo.
Mais do que os resultados, o evento reforçou o espírito de união e amizade entre os associados, mostrando que o esporte continua sendo uma importante ferramenta de integração e bem-estar.

TIMES

JUQUITA – Mota, Boca, Francelmo, Marcelo BV, Claudinei Contador, Naoto, Pajim, Osvaldo e Xavier.
JAIR BALA – Canhoto, Noronha, Thiago Dias, Thiago Vieira, Marquinho JM, Uerly, Fred Lima, Kain, Geovânio e Marcinho.

AIRTON DIOGO – Rafael Nem, Muleta, Chiquinho, Jabá, Molina, Rodrigo Professor, Cancian, Beto, Vavá, Fábio Gomes, Leão e Cleiton Ribeiro.

CARLOS ALBERTO – Doguinha, Fabrício, Danilo Bernardes, Curiri, Contini, Sílvio César, Charlinho, Eduardo, Wanderson Carioca e Godoy.

