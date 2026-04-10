Cricket: poços-caldense Laura Cardoso faz história e conquista recorde mundial

Poços de Caldas, MG – Esta semana a brasileira Laura Cardoso entrou para a história do cricket mundial ao se tornar a primeira jogadora a conquistar nove wickets em uma partida internacional no formato T20. O feito histórico foi registrado na vitória do Brasil sobre Lesoto, quando a equipe africana foi eliminada por apenas 13 runs em 6,2 overs, ao tentar perseguir a meta de 203 runs estabelecida pela seleção brasileira.

Aos 21 anos, a jovem atleta alcançou números impressionantes de 9 wickets para apenas 4 runs em três overs, estabelecendo o melhor desempenho já registrado na história do formato. Com o resultado, Laura superou o recorde anterior que pertencia ao jogador Sonam Yeshey, do Butão, que havia conquistado oito wickets por sete runs em uma partida masculina contra Mianmar, em 2025.

No cricket feminino, a brasileira também ultrapassou a marca que pertencia à indonésia Rohmalia Rohmalia, que havia registrado sete wickets sem sofrer runs contra a Mongólia, em 2024.

A atuação dominante de Laura Cardoso começou de forma impressionante, com cinco wickets consecutivos, distribuídos entre o final do segundo over e o início do quarto, deixando a equipe de Lesoto em situação extremamente difícil, com apenas 8 runs e cinco wickets perdidos. Na sequência, a atleta ainda conquistou mais dois wickets no mesmo over, registrando outro maiden over, e completou a performance histórica com mais duas eliminações no quinto over.

A brasileira esteve próxima de alcançar um feito ainda mais raro, o de conquistar todos os dez wickets da partida. No entanto, o décimo wicket foi obtido pela companheira de equipe Marianne Artur, que eliminou Lindiwe Polaki, encerrando o confronto.

A presidente da Cricket Brasil, Roberta Moretti, que acompanhou de perto todas as eliminações na posição de first slip, destacou o potencial da jovem atleta e a importância do feito para o crescimento do cricket brasileiro. “Não acredito que esse seja o limite. Ela tem apenas 21 anos e acredito que a Laura ainda pode jogar no mais alto nível, em países como Inglaterra e Austrália. É uma alegria ver uma atleta como ela crescer, com tanto trabalho e paixão pelo esporte”, afirmou. Roberta também destacou a trajetória da jogadora dentro do desenvolvimento do cricket nacional. “Ela veio de um dos nossos programas de base e percorreu todas as etapas de formação. Hoje, já é uma das maiores atletas que o Brasil produziu”, completou.

A vitória também manteve o Brasil invicto no torneio feminino Kalahari Women’s T20, que reúne seis seleções e está sendo disputado em Gaborone, capital de Botsuana. Com cinco vitórias consecutivas, a seleção brasileira segue com campanha perfeita e consolidando seu crescimento no cenário internacional do cricket feminino.

Dos projetos

para a seleção

Laura é um dos destaques da seleção brasileira há tempos, mas nem sempre foi assim. Antes nem conhecia a modalidade. O cricket veio através de um projeto social realizado no Lar Criança Feliz em 2017. Em 2018, ela passou a jogar pela Caldense e em 2019 foi contratada pela seleção brasileira. “Sempre vivo o esporte, sempre gostei muito de competir. O esporte é onde me sinto mais feliz, onde sinto orgulho de conviver com as pessoas que me rodeiam. O espírito de equipe é uma coisa maravilhosa, um ajudando o outro, companheirismo, enfim, sou feliz quando estou jogando. Tudo vale a pena quando se tem um sonho”, finalizou Laura.