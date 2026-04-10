DME Distribuição realiza desligamento programado no centro neste sábado

Poços de Caldas, MG – A presença de animais silvestres nas vias próximas à Serra São Domingos, na região central do município, é recorrente e, recentemente, tem se intensificado em razão da maior interação com a população e da oferta irregular de alimentos.

Diante desse cenário, e considerando a necessidade de resguardar a integridade da rede elétrica, bem como a própria segurança da fauna que utiliza a estrutura para deslocamento, será realizada, excepcionalmente, a instalação de dispositivos de proteção na rede de distribuição local, com o objetivo de prevenir choques elétricos e demais ocorrências indesejadas. Os serviços serão executados no sábado, dia 11 de abril, no período das 09h às 15h, contemplando as ruas Ceará, Mato Grosso, Pedro Linguanotto e Piauí. “Essa intervenção é necessária, uma vez que a distribuidora atua de forma preventiva, visando mitigar acidentes e assegurar a segurança da coletividade”, explica Virgílio dos Reis, da Gerência de Projetos.

A DMED ressalta que, conforme orientação dos órgãos ambientais e sanitários competentes, a população deve evitar qualquer tipo de aproximação ou alimentação desses animais, prática que contribui diretamente para o aumento dos riscos.