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Farmacêutica avalia expansão em Montes Claros

Farmacêutica avalia expansão em Montes Claros 

Data da Publicação:

10/04/2026

Montes Claros, MG – Uma articulação estratégica envolvendo setor produtivo, instituição financeira e indústria farmacêutica pode abrir caminho para novos investimentos em Montes Claros. A possibilidade de ampliação das operações do Hipolabor no município foi tema de uma reunião realizada em Belo Horizonte, reunindo representantes da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, do Banco do Nordeste e da diretoria da farmacêutica. O encontro foi articulado pelo presidente da FIEMG Regional Norte, Adauto Marques. (Gazeta Norte Mineira)
https://gazetanm.com.br/hipolabor-avalia-expansao-em-montes-claros-com-apoio-do-banco-do-nordeste-e-reforca-potencial-do-polo-farmaceutico/

 

Gigante do tomate entra em recuperação 
O Grupo Trebeschi, referência nacional na produção de tomates, protocolou um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Cível da Comarca de Araguari nesta semana. A empresa mineira enfrenta uma crise financeira aguda, com um passivo total que soma R$ 1,27 bilhão. O objetivo da medida é reestruturar as dívidas bilionárias e garantir a continuidade das operações no Triângulo Mineiro e em outras regiões do país. De acordo com a petição inicial, o grupo possui ativos avaliados em aproximadamente R$ 287 milhões. (O Regionalzão)
https://regionalzao.com.br/economia/grupo-trebeschi-entra-em-recuperacao-judicial-em-araguari/

 

Festival da Banana chega à 33ª edição
A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), apoia a realização do 33º Festival da Banana, que acontece nos dias 18 e 19 de abril (sábado e domingo), na comunidade rural de Pedra Branca. O evento integra a programação comemorativa pelos 62 anos de emancipação do município. Tradicional na região, o festival resgata memórias, fortalece a identidade cultural e impulsiona o turismo e a economia local, reunindo gastronomia, música e manifestações culturais em uma programação especial. (Jornal dos Vales)
https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/62964/festival-da-banana-chega-a-33-edicao-e-movimenta-pedra-branca-no-mes-do-aniversario-de-ipatinga

 

Motor Festival: evento inédito em BH
Belo Horizonte se prepara para viver um novo capítulo no calendário cultural e automotivo da cidade. No próximo dia 19 de abril, a capital mineira será palco da primeira edição do Beagá Motor Festival, um encontro que chega com a proposta clara de unir, em um único espaço, a tradição do antigomobilismo, a ousadia da cultura custom e a vibração intensa do Rock n’ Roll. (Balcão News)
https://balcaonews.com.br/2026/04/09/beaga-motor-festival-estreia-com-carros-e-rock-em-bh/

 

Região de Inconfidentes terá estádio
Um investimento inédito no esporte de Ouro Preto pode resultar na construção do primeiro estádio de futebol da Região dos Inconfidentes. O anúncio foi feito pelo vereador Wemerson Titão, através das redes sociais, com a presença de lideranças políticas e desportivas do município. O novo equipamento esportivo representa um marco histórico para o esporte da região e abre espaço para a realização de competições oficiais na cidade histórica de Minas Gerais. (O Liberal)
https://oliberalinconfidentes.com.br/destaque/primeiro-estadio-de-futebol-da-regiao-dos-inconfidentes-sera-construido-em-ouro-preto-minas-gerais/

 

Saúde de Uberaba recebe 14 milhões
A Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba informou o recebimento de uma série de repasses financeiros provenientes do Governo Federal, do Governo de Minas Gerais e de municípios da macrorregião. A divulgação atende ao que determina a Lei Federal 9.452/97, que obriga a comunicação pública sobre a transferência de recursos. De acordo com o edital, somente os repasses do Ministério da Saúde, creditados entre os dias 1º e 7 de abril de 2026, somam mais de R$14 milhões. Os recursos são destinados ao custeio e manutenção de diversos serviços da rede pública de saúde. (Jornal da Manhã)
https://www.jmonline.com.br/politica/saude-de-uberaba-recebe-mais-de-r-16-milh-es-em-repasses-para-custeio-da-rede-1.612082

 

Foto: Divulgação

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