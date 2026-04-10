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Festival Estudantil de Teatro abre inscrições para profissionais de Artes Cênicas na segunda

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A partir da próxima segunda-feira, 13 de abril, profissionais de Artes Cênicas de Poços de Caldas poderão se inscrever no chamamento público do 35º Festival Estudantil de Teatro (FET 2026).
As inscrições seguem até 18h do dia 27 de abril e devem ser feitas por meio de formulário on-line: https://forms.gle/QYNNUpprmoKi1gF58. O link também está disponível no site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br), na seção “Editais da Cultura”.

Quem pode participar
Podem se inscrever agentes culturais locais com atuação em Artes Cênicas, incluindo teatro, circo e dança.
No ato da inscrição, é necessário apresentar documentos pessoais, currículo, comprovações de experiência, comprovante de endereço, contrato de exclusividade, plano de trabalho e demais documentos exigidos no edital de Inexigibilidade nº 012-SMAGP/2026.

Como será a atuação dos selecionados
Os profissionais credenciados irão atuar na montagem de espetáculos junto às escolas da rede pública municipal, a partir deste mês. As atividades incluem ensaios semanais nas unidades escolares, ensaio geral e apresentação final no Espaço Cultural da Urca, prevista para outubro.
A carga total será de 45 horas/aula. Os profissionais deverão atuar nas unidades escolares municipais definidas em conjunto pelas Secretarias de Cultura e Educação.

Critérios de seleção
A seleção será realizada por meio de processo de Inexigibilidade de Licitação, na modalidade de credenciamento.
A avaliação considerará exclusivamente a qualificação técnica e a experiência profissional dos candidatos, com base no currículo e na documentação apresentada, levando em conta a trajetória nas Artes Cênicas, experiência em ensino e formação na área cultural.

Vagas e remuneração
Serão selecionados até 25 profissionais, conforme ordem de pontuação, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Cada artista receberá R$ 7.000,00 para atuação em uma escola da rede municipal. Desse total, até R$ 1.000,00 poderão ser destinados a despesas com figurino, cenário e transporte.

Sobre o Festival Estudantil de Teatro
O Festival Estudantil de Teatro é uma mostra de caráter não competitivo, que busca fomentar a prática teatral de forma colaborativa, incentivar o protagonismo estudantil e despertar o interesse pelas Artes Cênicas entre alunos, professores e a comunidade escolar.
Desde 2022, a iniciativa, que é realizada pela Secretaria Municipal de Educação, conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura na contratação de artistas, ampliando a experiência cultural oferecida às escolas e fortalecendo a produção artística no ambiente educacional.
Edital: https://descomplica.pocosdecaldas.mg.gov.br/servicos.php?c=127
Formulário de inscrição: https://forms.gle/QYNNUpprmoKi1gF58

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